CFK: "Seguridad está casi encubriendo lo que pasó"

La candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana Cristina Fernández renovó este viernes sus críticas al Gobierno por la desaparición de Santiago Maldonado, al advertir que el Ministerio de Seguridad "en lugar de comprometerse" con la búsqueda del joven, "está casi encubriendo lo que pasó".



A casi dos meses de la desaparición de Maldonado, Fernández de Kirchner lamentó que la situación esté "exactamente igual como hace 60 días", al apuntar: "La familia sin saber, y vamos por el segundo juez de la causa y seguimos sin que nadie se haga cargo de nada". Para la ex mandataria, "hay un marcado deterioro del Estado de derecho en Argentina, no sólo por la desaparición de Maldonado sino por la reacción que el Estado y las instituciones tuvieron sobre eso".



Durante una recorrida de campaña en Moreno, dijo que ante el hecho se hubiera esperado que el presidente Mauricio Macri "se hubiera dirigido al país y no hubieran comenzado los medios afines al Gobierno a estigmatizar al joven".



"Lo peor de todo es la reacción posterior del Estado", dijo, en referencia a que "los funcionarios del Ministerio de Seguridad, en lugar de comprometerse, están casi encubriendo lo que pasó. Uno los puede ver recorriendo los juzgados y puede escuchar audios dirigidos a los gendarmes", añadió.



En ese sentido, Fernández de Kirchner concluyó que "más grave que la desaparición de un ciudadano" es "cuando el Estado encubre la desaparición", porque "ahí está la verdadera gravedad democrática".