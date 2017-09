Macri recorrió las instalaciones de la Central Térmica de Anchoris

El presidente Mauricio Macri aterrizó en nuestra provincia pasadas las 15. Antes del acto oficial en San Martín, el mandatario junto al gobernador Alfredo Cornejo recorrieron la Central Térmica de Anchoris ubicada en el departamento de Luján de Cuyo.

Allí ambos mandatarios realizaron una recorrida por las instalaciones de este emprendimiento inaugurado hace apenas dos semanas y Cornejo aprovecho la oportunidad para darle al presidente detalles sobre su funcionamiento y beneficios.

Características de la Central Térmica de Anchoris

El Presidente de la Nación acompañado por el Gobernador Alfredo Cornejo, recorrieron las instalaciones de esta Central que genera energía térmica de 50 MW, escalable a 130 MW, la inversión de la planta ronda los U$S 100 millones y generó 25 puestos de trabajo fijos, entre las ventajas de la elección del terreno se destacan que la zona no tiene posibilidad de desarrollo agroindustrial por no contar con derecho de agua.

La Central está atravesada por la línea Comahue-Cuyo, donde se conecta la energía generada, y tiene una localización atractiva por ubicarse sobre la línea de interconexión de dos de los mayores puntos de consumo de la provincia, la Ciudad de Mendoza y San Rafael.

El proyecto fue diseñado para inyectar energía en uno de los nodos con mayor déficit energético de la provincia y cercano a una zona de gran desarrollo vitivinícola y turístico. Favorece a toda la economía provincial, ya que diversifica la matriz energética, genera puestos de trabajo, crea nuevas tecnologías para el desarrollo (gasoducto virtual) y aumenta ingresos brutos por generación eléctrica y por explotación de gas.

La Central tiene infinidad de ventajas ambientales, desde el punto de vista de la generación de energía eléctrica, y la cantidad de energía que se suma desde hoy permitirá abastecer a 15 mil viviendas mas, lo que permite aumentar a más de 125 mil personas la cantidad de beneficiarios mendocinos.

Este emprendimiento inyecta 41 MW más al sistema eléctrico nacional, funciona con el gas “de venteo” de los pozos de petróleo que hasta hoy se perdía. Además de aportar más electricidad, contribuye a la economía provincial porque diversifica la matriz energética, genera puestos de trabajo, abre las puertas a la innovación tecnológica y aumenta los ingresos por generación eléctrica y por explotación de gas.