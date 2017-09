Cubero le contestó a Nicole y confesó por qué le lleva la ropa sucia

Desde que se separó de Nicole Neumann, y a pesar de los rumores sobre varias affaires que lo tuvieron como protagonista, Fabián Cubero sacó a la luz su perfil más hogareño, de padre muy ocupado por sus hijas, y con rol de amo de casa.

Pero la modelo, a pura picardía, se encargó de desmitificar esa imagen que proyectaba el futbolista, al revelar que cada tanto le dejaba un bolsa con ropa sucia para lavarla en la casa de ella.

Y Poroto no se quedó callado. Luego de confesar que le “divierte limpiar, aunque parezca raro”, el jugador de Vélez reveló en Nosotros a la Mañana el motivo por el que lleva su ropa sucia a la casa de Nicole. “Todavía no tengo el lavarropas, así que cada tanto les llevo la ropa para que la chica que trabaja ahí donde viven, me la lave“. ¿Seguirán compartiendo el lavarropas?