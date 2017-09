Caso Santiago Prado: aumentaron a 150 mil pesos la recompensa

El crimen del médico en septiembre de 2013 aún no tiene sospechosos ni detenidos. Confían en un quiebre del entorno del asesino. Conformidad de la familia de la víctima.

El Ministerio de Seguridad aumentó a 150 mil pesos la recompensa para quien aporte datos para intentar esclarecer el crimen de Sebastián Prado, el médico asesinado en 2013.

En el caso aún no hay detenidos ni sospechosos. El hecho ocurrió el 6 de septiembre de 2013, en calle López de Gomara al 700 cuando Prado salía de su casa junto a su pareja y sus hijos. Fue entonces cuando un sujeto encapuchado y con rostro semi cubierto abordó al médico de 36 años que intentó evitar que el delincuente se llevara el auto con los niños dentro.

En un forcejeo el malviviente disparó tres veces y escapó del lugar. El médico fue trasladado en aquel momento al Hospital Lagomaggiore pero sus colegas nada pudieron hacer para salvar su vida.

"Es un caso que está impune desde 2013, que tiene una dificultad probatoria del punto de vista procesal. Es un hecho que fue bastante extraño", aseguró el ministro de Seguridad, Gianni Venier.

En diálogo con Canal 9, Venier explicó las razones que llevaron al Gobierno a aumentar la recompensa. "Cuando se cometen los hechos las personas que los cometen suelen contar esto en su entorno y al tiempo, cuando ese entorno interno se rompe, la gente va a la Justicia para dar datos", indicó.

El ministro además prometió que los potenciales informantes serán trasladados "con el mayor de los secretos" a la Fiscalía de Homicidios para declarar.

La madre de la víctima, Blanca Sotelo, se mostró conforme con el aumento de la recompensa: "Me alegro que sea así, es un monto que yo había dicho, me parecía injusto 50 mil pesos".

"Sebastián no buscó la muerte, no buscó morir. Estaba en el lugar que tenía que estar. Quiero que lo encuentren, que alguien lo denuncie, por favor. Una mamá, una tía, una novia... que alguien lo denuncie y que los jueces pongan la pena que tienen que poner. Que se contemple no solamente un código, que vean el sufrimiento de una familia", agregó la mujer.

También se quedó porque en cuatro años la causa pasó por cinco fiscales. "Ahora está el doctor (Carlos) Torres. Espero quedarme con él por un largo tiempo porque cada que estamos hablando de un tema, cambian el fiscal", comentó Sotelo.