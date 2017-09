Higuaín fue sometido a una estricta dieta en Juventus

Gonzalo "Pipita" Higuaín, quien esta semana volvió al gol en la victoria por 2-0 ante el Oympiacos de Grecia por la Liga de Campeones de Europa tras 350 minutos sin señalar, fue sometido por el cuerpo de la Juventus en las últimas semanas a una estricta dieta alimenticia que le permitió bajar un par de kilos que tenía de más.

El diario italiano La Stampa señaló que el cuerpo médico del club de Turín decidió someter al delantero argentino a una estricta dieta "por su propensión a engordar".

Según el diario, luego de haber sido suplente en los últimos partidos de la Juventus, ingresó en el segundo tiempo ante Olympiacos y "demostró una actitud ganadora" y se añadió que "en las últimas semanas ha bajado un par de kilos para mostrase en forma y alcanzar su máximo nivel".

La Stampa también señaló que "si bien Higuaín desde el punto futbolístico resulta difícil criticarlo también cuando pasa algunos partidos, sirve, en cambio monitorearlo con atención fuera del campo, para evitar excesos que puedan limitarlo en su parte física y atlética".

Tras volver al gol ante el equipo griego, Higuaín, ex jugador de River declaró: "Siempre he señalado goles y juego en Europa desde hace 11 años; las críticas no me han afectado, pero en los momentos díficiles son pocos los que se han mantenido a mi lado".