Fotos: "Me duele mal", dijo Agüero tras su accidente

El delantero sufrió la fractura de una costilla y no estará en los duelos clave de la Selección ante Perú y Ecuador.

Sergio Agüero viajó a Holanda para ver un recital del artista colombiano Maluma y en su regreso al aeropuerto, el taxi que lo trasladaba se estrelló contra un poste.

“El taxista no vio la curva y patinó. Y cuando patinó nos la dimos con el poste”, resumió el jugador en una serie de mensajes que intercambió con el periodista Juan Pablo Varsky.

El conductor de No Somos Nadie en Radio Metro logró comunicarse con el atacante, quien afirmó: "Me duele la costilla y estoy internado, pero me darán el alta en un rato".

"Me rompí la costilla, ahora estoy haciendo reposo. Me duele mal", agregó el Kun en la serie de mensajes que cruzó con el periodista, quien esta mañana los leyó en su programa de radio.

Los primeros informes afirman que su recuperación le demandará al menos dos meses, por lo que quedó descartado para los partidos por Eliminatorias Sudamericanas ante Perú (5 de octubre en la Bombonera) y Ecuador (el 10 de octubre, en Quito).

