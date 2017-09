Flavio Mendoza quiere adoptar a una beba abandonada

Un custodio de Flavio Mendoza llamado Nicolás, relató en Infama una situación shockeante. El hombre paseaba al perro de su hija por el barrio de Floresta cuando encontró a una beba abandonada. “Estaba envuelta en una mantita, todavía tenía el cordón”, contó.

Sucedió entre las calles Pasaje Bacle y Mariano Acosta. Nicolás, custodio de Flavio Mendoza, encontró a una beba recién nacida en el umbral de una casa.

“Saqué a pasear al perro de mi hija y se me va el perro para un umbralcito cerca de un tacho de basura. Cuando me acerco, me agacho y veo un bulto, cuando lo toco empezó a llorar y me quedé shockeado”, explicó Nicolás.

Y siguió: “Lo primero que quería hacer era llevarla yo con mi auto al Hospital, pero me dijeron que por cuestiones legales no la podía tocar. La bebé estaba envuelta en una mantita, toallas, estaba con el cordón”.

La policía intervino rápidamente y la beba fue trasladada al Hospital Piñero.

Luego, Nicolás contó: “Comenté esta situación en un grupo de Whatsapp que tenemos con Flavio y él se mostró interesado enseguida por el tema. Yo fui hasta la comisaría, declaré y luego fui al hospital para ver si necesitaban algo y me dijeron que estaba en resguardo de un juzgado y que cualquier cosa me iban a llamar. Me tomaron todos los datos”.

En ese momento, Flavio envió un mensaje a uno de los periodistas de Infama que rezaba: “Si me tengo que hacer cargo lo voy a hacer. Por algo Dios lo puso en nuestro camino”.