La periodista más sensual que arrasa en Maratón 2017

Desde chica, Daniela Katz supo cuál era su sueño: llegar a la televisión. Y justamente eso le sirvió para preparar su vida para poder alcanzarlo. Empezó a estudiar teatro cuando tenía siete años y más tarde participó del programa Caramelito y vos.

Ya de adolescente, decidió estudiar periodismo y, para diferenciarse, optó por la rama deportiva, y sacarle provecho a su pasión por el fútbol.

Ahora ya logró coronarse como una de las mujeres más sensuales que brillan a diario en la Televisión Pública con Maratón 2017, el programa de actualidad deportiva que conduce junto a Miguel Osovi, acompañados por Juan Ballesteros, Osvaldo Principi, y Chiche Almozny.

Esta en su mejor año y estuvo a punto de interpretar el papel de la joven futbolera que intenta seducir a Adrián Suar en El fútbol o yo. Mirá la charla con Exitoina.

–¿Siempre quisiste dedicarte al periodismo?

–El periodismo nunca me había gustado pero si amé la televisión desde muy chica y mi sueño era hacer algo vinculado a la conducción de entretenimientos o lo actoral. Me pregunté como llegar sin contactos, sin ser hija de, que me respeten y decidí estudiar periodismo y me recibí con el mejor promedio

–¿El fútbol si te apasionaba?

–Me pasó lo mismo. Siempre me encantó pero para ver. Tenía 7 u 8 años y miraba fútbol. Y pensando en hacer algo distintivo pensé en hacer periodismo deportivo. Así fui conectando todo y aproveché para hacer cursos de todo, desde relato y comentario hasta stand-up. Todo para lograr mi objetivo de llegar a la tele.

–¿Como fue arrancar en los medios?

–Es muy difícil cuando no tenes un apadrinaje, todo me costó horrores. Recién después de trece años logré hacer algo que disfruto y he resignado absolutamente todo. Ahora encontré un grupo que es absolutamente hermoso y esa es una de las claves que hace que al programa le vaya bien. Me ha tocado laburar trabajar con gente insegura, que te cortaba al aire o no te dejaba hablar.

–¿Qué otras metas tenés a futuro?

–Mi objetivo a futuro es conducir entretenimientos y hacer una mezcla con humor. Igual ahora estoy focalizada en afianzarme en lo que estoy haciendo y que el programa siga creciendo. Siempre prioricé más el proyecto que la plata, y eso que todo me cuesta mucho, pero el laburo es el lugar donde paso gran parte del día.

– ¿Te gustaría sumarte al Bailando por un sueño?

–Siempre me dicen en Instagram que me tienen que llamar. Amo bailar, es un cable a tierra para mí, pero el programa es un show y tiene más que baile. Debería charlarlo antes de decir que sí. Cuando uno se maneja con respeto y siendo laburador, por más que el show te lleve al choque vos podés llevar ese choque a algo lindo, ameno y divertido.

– Este año por ejemplo participa Sol Pérez

–Yo estoy muy en contra de que se llame a la chica que se viraliza más. Prefiero premiar a la capidad antes que, a lo mal llamado, popular. Muchas veces la capacidad termina ganando ante lo que se quiere imponer. En el caso del Bailando, el éxito lo tiene Tinelli, vaya quien vaya.

–Y a la hora del levante, ¿te encaran muchos jugadores?

–Sí, obviamente, pero he tenido más casos con periodistas deportivos. Se cree muchas veces que el jugador te vuelve loco pero he tenido más choques, por ese tema, con colegas que con futbolistas.

–Los hombres deben considerarte como la mujer ideal…

–Desde la teoría sí, porque te lo dicen, pero desde la práctica no es fácil porque tu vida se rige con horarios de jugador de fútbol. Trabajo los fines de semana, voy a contramano con los tiempos. No cualquiera se lo banca.

–Igual ahora estás de novia con el arquero de Rosario Central, Diego “El Ruso” Rodríguez

– Sí, estamos saliendo y casi no hablamos de fútbol porque preferimos hablar de otras cosas. Ya estoy hablando todos los días de fútbol en la tele y el fin de semana comento en la radio. Así que nuestras charlas no se limitan al deporte.

–¿Llegamos a Rusia?

– Creo que sí. La selección esta en un momento donde necesita más apoyo que críticas. Ya ha pasado esta situación de que Argentina clasifique sobre el pucho y después sea otra cosa. Además no nos olvidemos que el fútbol es un negocio y que no este Lionel Messi y otras figuras más no ayuda al marketing de un mundial.

Mira sus fotos: