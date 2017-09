Giménez: "Llegar lejos en la Copa con Godoy Cruz"

El mediocampista ofensivo de Godoy Cruz, Gastón Giménez, marcó un golazo y fue la gran figura del equipo tombino, que venció a Banfield, 2 a 1, y se metió en cuartos de final de la Copa Argentina.

El jugador de 26 años expresó su satisfacción tras el gran triunfo. "Estoy muy contento por el presente del equipo y por mi presente. Fue uno de los mejores partidos que he jugado en Godoy Cruz. Es una gran alegría haber pasado de fase", sostuvo el formoseño.

En tanto, reveló la importancia que tiene la Copa Argentina para el Expreso y, particularmente, para el Atlético Tucumán: "Uno de mis objetivos es llegar lejos con Godoy Cruz en la Copa. Ahora estamos en cuarto y cada vez más cerca".

El volante surgido en Almirante Brown relató su golazo: "No lo tenía en la cabeza. Cuando recibí el pase, lo primero que se me cruzó por la cabeza fue cruzarla. Pero cuando me dio el pase Ángel, me quedó muy encima y definí así".

El partido fue muy intenso. El Tomba mostró dos caras, una buena a la hora de atacar, y otra no tan buena, a la hora de defender. Por eso, Giménez reconoció que "tenemos que corregir muchos errores, pero es más fácil hacerlo cuando conseguís un buen resultado".