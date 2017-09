Una maratón insta al respeto por la vida humana y animal

Por segundo año consecutivo Mendoza se prepara para disfrutar de una propuesta diferente: “Dejá tu huella” invita a los amantes de los animales y de la vida solidaria a participar con la única finalidad de concientizarse sobre la importancia de donar órganos. El encuentro se realizará el domingo a las 10, en el Parque Benegas de Godoy Cruz.

"“Dejá tu huella"”, organizado por la fundación Ayuda al pre y post transplante (Appto), nace con la búsqueda de una sociedad solidaria donde el respeto por la vida humana y animal constituye su eje principal. Se enfoca en el acto de entrega que significa la donación de órganos y el acto caritativo de adoptar y cuidar una mascota.

Se trata de una carrera de calle recreativa y participativa, donde los protagonistas son los perros acompañados por sus dueños, en un marco de estricta seguridad y organización, realizada en Mendoza. El fin de la misma es concientizar sobre la importancia de la donación de órganos y a la vez un lugar de encuentro y diversión.

Los interesados en inscribirse podrán hacerlo acercándose a la fundación, ubicada en Gutiérrez 427 del barrio Bombal de Godoy Cruz o vía facebook en DejáTuHuella. El valor es de 250 pesos para correr 2 kilómetros o 300 para 5 kilómetros.

“A los participantes les entregaremos un kit con una botella de agua para hidratase, una remera, gorra y varios objetos más. Luego de la maratón se realizarán sorteos con interesantes premios y, además, en el lugar habrá un stand para que aquellos que deseen donar sus órganos lo manifiesten”, contó Patricia Soria, integrante de la fundación Appto.

Doná eso que ya no usarás

Pese a la cantidad de campañas que se han realizado en la provincia acerca de la importancia de donar órganos, la gente aún no toma conciencia, el miedo, los mitos y el famoso “a mí no me va a pasar” son algunas de las trabas que llevan a que la sociedad se rehuse a donar sus órganos.

En Mendoza actualmente hay 500 personas en lista de espera y, en Argentina, ese número asciende a 8 mil, cifras muy significativas que deberían ser tenidas en cuenta.

Soria aseguró que falta mucho aún para que en Mendoza la gente comprenda la importancia de donar los órganos. “Hemos recorrido diferentes escuelas y comprobamos que los chicos tienen más conocimientos que los adultos, incluso, más conciencia”, recalcó.

Además, la integrante de Appto refirió que no sólo son adultos los que están en la lista de espera sino también niños que se encuentran internados en el Hospital Humberto Notti. “La mayor cantidad de pacientes espera riñón pero son la mayoría porque tienen la oportunidad de alargar su vida con diálisis, de todos modos, los plazos se acortan y ahí es donde la gente debe reaccionar”, expresó.

Ayudemos a ayudar

Appto funciona en Mendoza desde 1994, realiza actividades sin fines de lucro y su objetivo primordial es concientizar sobre la importancia de la donación de órganos; generar un espacio de contención y orientación para las personas en lista de espera o trasplantadas y su entorno familiar; y, además prestar un servicio social y de salud a dicha comunidad.

Este año, como lo ha hecho en otras oportunidades, será una de las asociaciones participantes de las 24 Horas de Todo Corazón y, anticipándose al evento, han decidido que el día de Dejá tu huella pondrán alcancías para que los que lo deseen puedan colaborar.

“Necesitamos de mucha ayuda, sobre todo, para poder realizar folletos para campañas de concientización. También invitamos a los que lo deseen se sumen y sean voluntarios de la sede. Entre todos podremos lograr un gran trabajo”, culminó Soria.