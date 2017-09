Maradona defendió a su abogado y apuntó contra Dalma y Gianinna

Diego Maradona sorprendió al publicar un video donde expresa su total apoyo a su abogado, Matías Morla, y apunta directamente a sus hijas Dalma y Gianinna.

Matías Morla dijo que los videos de Diego en Instagram le daban “acidez estomacal”. Indignadas, las hijas del Diez salieron a defender a su papá y atacaron al abogado, con quien jamás se llevaron bien. “Por qué no deja de trabajar con él?”, se preguntó Dalma.

La respuesta de Morla no se hizo esperar. “Me da acidez que en vez de mostrar videos de esas situaciones, lo muestran en un estado que ni el propio Diego quiere que lo muestren“, relató.

Tras el cruce, Diego solicitó a través de su abogado que sus hijas Dalma y Giannina se presenten a declarar en el marco de la causa que Diego mantiene con Claudia Villafañe por un supuesto préstamo de 900 mil dólares. Sospechan que ambas escondieron plata de su madre en Uruguay.

Anoche, Diego publicó un video donde defiende a Morla y apunta contra sus hijas mayores. “Él lucha contra los que me robaron, caiga quien caiga”, remarcó.

“En medio de las críticas a mi amigo y abogado Matías Morla, les digo que no me voy a borrar. Yo siempre doy la cara. Él lucha contra los que me robaron, caiga quien caiga. No se dónde está el problema, si no tienen nada que ocultar, que vayan al juzgado…“, escribió junto al video.

“Morla es mi abogado y lo seguirá siendo toda la vida. Los días, los meses, los años que me queden, será él. A mí no me compran, no, no. No se equivoquen. Yo sigo sieno el mismo rebelde con causas que salió de Fiorito, ok? Los quiero, maradonianos”, agregó en el clip.