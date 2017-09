Video: la historia de los hermanitos que murieron abrazados

Les pidieron permiso a su madre para faltar a la escuela ya que estaban cansados. El destino hizo que murieran juntos y unidos. Su madre no encuentra consuelo.

Julián de 11 años y Jimena de 6 le habían pedido permiso a su madre para no asistir a la escuela debido a que se encontraban sumamente cansados por lo que Nayeli, su madre, accedió a dicha petición que no llegaba muy a menudo.

Sin embargo, dicha decisión cambiaría su vida por completo, pues al poco rato Nayeli salió a trabajar como todos los días dejando a los pequeños en un departamento de la Delegación de Tlalpan, el cuál estaba ubicado en el segundo piso.

Poco después de ello el sismo de 7.1 escala Richter azotó a la zona centro sur de México derribando el edificio en el cuál los hermanos se habían quedado toda la mañana luego de que estos no quisieran asistir a la escuela.

De acuerdo con la cobertura que presentó Univisión, una de las vecinas logró captarlos aún con vida, pues una vez que colapsó el edificio y comenzaron los rescates a mano de los voluntarios los pequeños aún estaba con vida, pues se escucharon algunos gritos.

“Una vecina me contó que ellos gritaban, mamá, mamá, aquí estoy, sáquenos”, señaló la madre de Julián y Jimena.

Nayeli lamenta la decisión de no haber llevado a sus hijos a la escuela debido a que la institución en la que los pequeños asistían no sufrió ningún daño, al mismo tiempo lamenta no haberse mudado de ahí, pues meses antes sus hermanas le habían comentado que se fuera, pues el edificio parecía muy inseguro.

A Julián y a Jimena se los encontró abrazados el día miércoles, sin embargo, estos ya no contaban con vida por lo que murieron dándose el último abrazo, mismo que demuestra que sus últimas horas de vida se cuidaron mutuamente.