Cambio en la agenda: Macri se adelantó y llega este viernes a Mendoza

Mauricio Macri adelantó su agenda en la provincia y llegará este viernes a Mendoza, según confirmó el gobernador Alfredo Cornejo. La visita presidencial era esperada para el sábado, pero finalmente hubo un cambio de planes que obligó a modificar las actividades.

En medio de la campaña electoral e invitado desde un primer momento por la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI), Macri llegará a la provincia para participar de la entrega de tractores en la Bodega Toro de San Martín, territorio gobernado por el justicialista Jorge Giménez, que también asistirá al encuentro.

Días atrás, el titular de Acovi, Carlos Iannizzotto, explicó que tuvieron una reunión con el presidente en Buenos Aires donde plantearon algunas problemáticas del sector. En ese momento fue donde se le realizó la invitación para participar de la entrega de 100 tractores a los productores vitivinícolas.

“Recibiremos a Macri en una actividad en San Martín, en la entrega de un programa de tractores”, especificó el gobernador justamente desde el departamento del Este.

Cornejo visitó comisarías en San Martín.

Se espera que el Jefe de Estado arribe a las 14.30 y por ahora en concreto tiene previstas dos actividades. Además de lo que hará en San Martín, recorrerá la recientemente inaugurada central térmica de Anchoris en Luján de Cuyo.

“Como buen ingeniero quiere conocer el emprendimiento de los mendocinos”, remarcó Cornejo. El pasado 16 de septiembre la central térmica fue inaugurada con bombos y platillos por la gestión actual.

Además podría tener una tercera actividad vinculada más precisamente a la campaña electoral que todavía no ha sido confirmada.

La séptima visita de Macri en menos de dos años de gestión no es casual, teniendo en cuenta que se da a menos de un mes de las elecciones generales. El mandatario viene a apuntalar la campaña local y a mostrar la buena relación que mantiene con Cornejo.

El enojo de Giménez

El intendente de San Martín mostró su malestar porque, según aseguró, no fue invitado a ninguna actividad oficial encabezada por Cornejo en su departamento. “No tengo ninguna duda que lo hace por la campaña electoral, nunca vi algo así. Ojalá después de octubre venga tres o cuatro veces a San Martín a dar respuestas”, ironizó Giménez.

Esta mañana el Gobernador recorrió el Este para mostrar la refuncionalización de comisarías en Tres Porteñas, Palmira y en el barrio San Pedro, el más grande de la región.

“Todo lo que recorre lo hemos hecho nosotros, excepto la pintura de la comisaría. No voy a descalificar la figura del Gobernador si no se quiere juntar. Esto no me pasó nunca en mis 30 años que llevó en política”, disparó el jefe comunal peronista.

Giménez con Cornejo y Najul en un acto realizado en agosto.

Con respecto a la visita presidencial, el jefe comunal confirmó su asistencia y dejó en claro que no realizará ningún pedido ya que en esta época “se mezcla con lo electoral”.

“Celebro que venga el Presidente, lamento la situación provincial y que no hayamos podido iniciar obras nuevas. Tenemos todos los caminos cerrados”, concluyó.