La emotiva despedida de las "conejitas" a su creador

Un revolucionario”. “Cambio mi vida”. “Legendario”. Las ex conejitas, y también varios famosos, despidieron a Hugh Hefner, celebrando al hombre que con la creación de la revista Playboy en 1953 dio vía libre a la construcción de una marca hoy inconfundible en todo el mundo y dejó una señal en la cultura de la segunda mitad del siglo XX encarnando una de las expresiones de la revolución sexual.

“Hef cambió mi vida. Me hizo la persona que soy hoy, No podría estás más agradecida por nuestra amistad y el tiempo que pasamos juntos. Lo echaré mucho de menos pero siente estará en mi corazón”, aseguró en un comunicado Kendra Wilkinson, ex novia de Hefner, modelo de Playboy y una de las protagonistas de “Chicas de la mansión Playboy”, el reality de E! Entertainment.

“QEPD #Hef Gracias por ser un revolucionario y cambiar la vida de tantas personas, especialmente la mía. Espero haberte hecho sentir orgulloso”, escribió en Twitter Jenny McCarthy, otra ex modelo de Playboy que tiene un millón de seguidores en Instagram.

La estrella del mediático clan Kardashian, Kim Kardashian, también lo despidió en la red social del pajarito. “¡QEPD al legendario Hugh Hefner! ¡Estoy muy honrada de haber sido parte del equipo Playboy! ¡Se te extrañará mucho! ¡Te quiero Hef! Besos y abrazos”.

