Por primera vez evaluarán la calidad de los futuros docentes

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, defendió la evaluación a los estudiantes avanzados de la carrera docente anunciada para el mes próximo y, frente a algunas voces sindicales de rechazo, advirtió que expresan "temores infundados míticos donde le tratan de meter miedo a la gente".

"La verdad no se deberían oponer porque ya se habrán dado cuenta de que la evaluación es usada para diseñar políticas públicas para saber la verdad, para saber cómo estamos, qué se puede cambiar", enfatizó Finocchiaro, quien subrayó que la realidad ha demostrado que con este gobierno "no se ha echado a ningún docente, no se ha cerrado una escuela, no se ha castigado a nadie".

Finocchiaro reivindicó la prueba Enseñar que se le tomará a "los alumnos avanzados de los profesorados de la carrera docente" el 31 de octubre y, ante eventuales críticas sindicales, alertó que teniendo en cuenta "todas las declaraciones de los gremios" en los últimos tiempos, "deben ser de los más reaccionarios y conservadores como gremios que hay en toda la República Argentina".

Los estudiantes que serán evaluados cursan el cuarto año de las carreras de formación docente de Educación Primaria y de materias del ciclo básico de la Educación Secundaria y deberán demostrar competencias en comunicación escrita y criterios pedagógicos a la hora de planificar una clase, desarrollar estrategias de enseñanza y evaluar.

Así lo anunció el jefe de Gabinete Marcos Peña junto al ministro de Educación nacional, Alejandro Finocchiaro, y la secretaria de Evaluación Educativa, Elena Duro, en la Casa Rosada.

Sobre la evaluación

La prueba Enseñar será censal, es decir, se tomará a todos los alumnos del cuarto año de la carrera docente en nueve provincias, entre ellas, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, San Juan, Jujuy y Río Negro.

En el resto del país, la evaluación será muestral: sólo se tomará a un número de estudiantes representativo del total. Participarán 519 institutos de formación docente tanto públicos como privados.

Enseñar será una prueba anónima y sus resultados se divulgarán entre marzo y abril de 2018. El objetivo es obtener "un diagnóstico del sistema de formación docente", según el documento oficial "El ABC de Enseñar 2017".

"Será una prueba de carácter abierto donde los jóvenes podrán hacer comprensión lectora y resolver casos para indagar criterio pedagógico", dijo Duro.

Desde Ctera hay cuestionamientos. Su secretario gremial, Eduardo López, recalcó: "No hay educación sin evaluación pero la evaluación tiene que ser integral y esta herramienta no lo es".

Para López, una evaluación debe "evaluar el trabajo de todo el año y la mejora respecto del punto de partida. No tiene sentido evaluar a los que llegan al último año cuando en el camino se quedó la mayoría. No sobran alumnos en los profesorados ni quieren dar clases pero sobran funcionarios que quieren evaluar", opinó.