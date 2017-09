Murió el legendario Hugh Hefner, fundador de Playboy

Hugh Hefner, fundador de la revista para caballeros Playboy, falleció este miércoles en su casa, la mítica Playboy Mansion, por causas naturales. Tenía 91 años.

“Mi padre vivió una vida excepcional e impactante como pionero mediático y cultural y una voz destacada detrás de algunos de los movimientos sociales y culturales más significativos de nuestro tiempo en la defensa de la libertad de expresión, los derechos civiles y la libertad sexual”, expresó Cooper Hefner en un comunicado.

Y agregó: “Definió un estilo de vida y ethos que se encuentran en el corazón de la marca Playboy, uno de los más reconocidos y perdurables en la historia”.

“La vida es muy corta para estar viviendo el sueño de otro”, reza una cita de Hefner publicada en la cuenta de Twitter de esta publicación.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4