Gallardo, durísimo contra los que desconfían del 8 a 0

El entrenador Marcelo Gallardo calificó hoy de "mediocridad absoluta" desconfiar del 8-0 logrado por River sobre Wilstermann y dejó en claro que utiliza la misma definición para referirse a las irónicas declaraciones de Daniel Angelici.

"Hacerme eco de esas palabras me parece que están de más. No querer reconocer la superioridad sobre el otro equipo me parece de una mediocridad absoluta", respondió Gallardo por TyCSports sobre las voces que desconfiaron del resultado.

Gallardo fue más allá cuando su interlocutor le refirió que las palabras de Angelici iban en "la mima línea": "absolutamente. No tengo otras palabra para medir una opinión de no reconocer la superioridad" de un equipo.

Angelici había dicho que Wilstermann parecía un equipo "amateur" y que lo sorprendió de un equipo en instancias de cuartos de final de la Libertadores.

"Hay que tener humildad cuando un equipo gana y reconocer, como lo hizo su entrenador, el señor (Roberto) Mosquera, al que le tengo mucho respeto, es un caballero", dijo sobre el técnico de Wilstermann, a quien resaltó su "profesionalidad" asumiendo la derrota.

Ratificó Gallardo que el "objetivo de este año es la Copa Libertadores" y admitió que suelen ser "difíciles" los partidos con equipos argentinos, como Lanús, rival en semifinales.

Gallardo tampoco eludió que River sea postulado como candidato a ganar la Copa.

"Convivo con eso y en el lugar donde estoy no pudo no asumir esa obligación. Y no lo voy a hacer ni para quitarme presión porque no lo siento", señaló.

Insistió que todavía no definió su futuro de seguir o dejar River tras el fin de su contrato.

"No tengo definido mi futuro por eso es mucho más fácil cuando uno va desafiando en tramos cortos. Me gusta el desafío del corto plazo", señaló con la serie de Libertadores ante Lanús a la vista.

Sobre el seleccionado y el cambio de escenario dejando el Monumental para ir a La Bombonera, Gallardo dio que se "desvirtualizado el foco central que es el juego y la necesidad de tener que ganar".

"Hay que intentar jugar mejor que Perú y ganar. Los futbolistas que van a ser convocados y el cuerpo técnico ya saben lo que significa este partido, así que se juegue donde se juegue se tiene que salir a jugar mejor que el rival y asegurar su chance al Mundial".