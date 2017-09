El testigo y el cuaderno que complican al acusado de matar a Emir Cuattoni

El instructor metalúrgico Gustavo Seré fue imputado este miércoles por el crimen del joven Emir Cuattoni (15) y luego enviado a la cárcel de Boulogne Sur Mer.

La fiscal de Homicidios Claudia Ríos acusó a este hombre de 38 años por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego luego del análisis de una serie de elementos probatorios que se sumaron en los últimos días en el expediente: se trata de la declaración de un testigo que lo ubicó en la escena (en un primer momento tenía dudas sobre su participación) y el secuestro, durante los allanamientos del martes en tres domicilios del Gran Mendoza, de un libro personal del sospechoso con anotaciones de fechas y de un vehículo que estaba en la mira desde los minutos posteriores del ataque al menor, ocurrido el 17 de abril del año pasado en el cruce de Perito Moreno y Avenida del Trabajo, a metros del Parque Benegas.

Esposado, luego de ser imputado y ampliar su declaración –sólo aceptó preguntas de su abogado defensor, Pablo Cazabán– Seré habló ante la prensa: “Yo no tengo armas, no fui. No haría nunca algo así. Tengo un hijo hermoso de 14 años. Me dedico a capacitar gente, soy un tipo que ha trabajado toda la vida. Acá están encubrimiento al que realmente fue”.

A Gustavo Seré le habían tomado una declaración informativa este año después de que un testigo lo señalara. También fue parte de una rueda de personas y sólo este joven dijo que podría ser la persona que disparó contra Cuattoni y los dos conocidos que se encontraban con él después de las 19 del día citado.

Emir Cuattoni.

El día trágico

La reconstrucción que hicieron los detectives sostiene que Cuattoni se encontraba con dos amigos y una chica el día del ataque. Tomaron una Coca Cola y acompañaron a la chica a la parada de colectivos. Uno de los chicos caminaba con una bicicleta de cross a su lado.

Al llegar al sector este del Parque Benegas, mientras caminaban de este a oeste, llegó hasta el lugar una camioneta Toyota Hilux blanca. Bajó un hombre e increpó a uno de los jóvenes. Testigos dijeron que los insultó y les gritó, fuera de sí. Acto seguido, sacó una pistola calibre 9 milímetros y disparó dos veces (esa misma cantidad de vainas hallaron en la escena) contra el trío de pibes.

Uno de los proyectiles dio en la espalda de Cuattoni. La hipótesis principal sostiene que el disparo no era para él. Nada tenía que ver con la situación. Es más, no era amigo íntimo de los otros dos muchachos. Cayó herido y el agresor se dio a la fuga a toda velocidad. Cuarenta y dos días después, el joven murió en la Clínica Santa Clara. El proyectil quedó alojado en la tercera vértebra y no podían removerlo.

A partir del ataque y, antes del fallecimiento, se inició una instrucción judicial (en la fiscalía departamental de Lauro Monticone) que prácticamente no avanzó. Recién a fines de mayo, Ríos se hizo cargo de la causa. Comenzaron a buscar la camioneta y también a los testigos.

Así fue como dieron con un chico que caminaba con su novia y la suegra por Avenida del Trabajo en dirección contraria a la del trío de jóvenes, es decir, de oeste a este, cuando se produjeron los disparos.

Este declarante fue el que reconoció en rueda de personas a Seré. Hace algunos meses, con esta sola medida no alcanzaba para detener al sospechoso. Sin embargo, en las últimas semanas, el mismo testigo (un joven que actualmente está en situación de calle porque su madre lo expulsó de la casa) se presentó ante los investigadores y dijo que no había contado todo lo que sabía del caso. El testigo –tiene 18 años– señaló que conocía a uno de los jóvenes que caminaba con Cuattoni.

Señaló que era del barrio La Gloria y que lo había visto en una fiesta desarrollada meses antes. En ese festejo participaba también el padre del amigo de Cuattoni. El declarante dijo que en la celebración estaba la misma persona que había bajado de la camioneta y disparado contra Cuattoni. Agregó que este hombre también era cercano al progenitor del chico que iba con la víctima y que, palabras más palabras menos, en un momento “se fueron a la parte superior de la propiedad”.

Al parecer, en esa fiesta no faltaban ni el alcohol ni las drogas. Y mencionó que ambos hombres mayores también se movilizaban en un auto Ford Focus con llantas moradas. Además, declaró que, ese día, el hombre que vio disparar, y que sería Seré, sufrió un robo en su camioneta Hilux en la que también circulaba. Y marcó al amigo de Cuattoni como autor de ese hecho. Explicó que le rompió el vidrio del rodado y le sustrajo algo de su interior. De allí habría nacido la bronca del sospechoso con el muchacho.

Con estas relaciones fue que la fiscal Ríos, después de consultar con el fiscal adjunto Gonzalo Nazar, entendió que había motivos para detener e imputar a Seré.

La causa tiene otras pruebas de importancia para la fiscalía. Además del aporte del joven testigo, secuestraron en la casa de Seré, en un barrio privado de Maipú, un cuaderno con anotaciones del vehículo que tenía cuando se produjo el hecho: una camioneta Toyota Hilux de iguales características a la que los testigos vieron en el teatro del hecho.

A las pocas horas de perpetrado el ataque, Seré transfirió el rodado a nombre de una mujer: la pareja de su hermano, contaron fuentes de la causa. En la libreta secuestrada figuran ciertos movimientos y anotaciones de fechas relacionadas al caso que encendieron el alerta de los detectives. Con estas y otras pruebas, esperan solicitar la prisión preventiva en los próximos días.

Cazabán, por su parte, presentó un control jurisdiccional ante la Justicia de Garantías solicitando que se le otorgue la libertad de su cliente, ya que no existe riesgo de fuga y siempre se sometió a proceso. El escrito recayó en el Primer Juzgado de Garantías, a cargo de Cristina Pietrassanta. No está definido cuándo se realizará la audiencia oral para resolver la situación. Además, pidió la declaración del chico que acompañaba a Cuattoni y de su padre. La fiscalía hizo lugar y fueron citados para hoy por la mañana.

Por su parte, los padres de Emir, quienes participaron activamente en la causa –hasta contrataron a un ex policía como investigador privado–, sostienen que Seré es el autor del crimen. Así lo habían dejado en evidencia en las marchas que lideraron. Y señalaron que “les arruinó la vida”.

Se mostraron esperanzados con la instrucción de Ríos después de las pruebas que se sumaron contra el sospechoso y pidieron que se haga justicia.

Los padres del chico asesinado.