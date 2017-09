Pity: "Si me llaman a la Selección voy a dejar todo"

El gran nivel que viene mostrando a lo largo de todo el año llevó a Gonzalo Martínez a estar entre los futbolistas del torneo local con posibilidades ciertas de ser convocado por Jorge Sampaoli para la doble fecha de Eliminatorias frente a Perú y Ecuador. Y aunque no quiere generarse falsas expectativas, el Pity se mostró muy ilusionado ante la chance de ponerse por primera vez la camiseta de la Selección argentina.

"Hay que estar tranquilo, pero es un deseo estar. Me llena de felicidad que me nombren. Si me llaman voy a dejar la vida", aseguró el hombre de River. En diálogo con Fox Sports, el zurdo también analizó el presente de la Albiceleste: "Hay un nerviosismo que hace parecer que a los cinco minutos tenés que ir ganando 4-0. Y los rivales también juegan. A veces, por arriesgar mucho quedás mal parado atrás y tiene la mala suerte de que le conviertan".

Por otra parte, Martínez también se refirió al Millonario y resaltó el momento del equipo: "Somos el equipo que mejor juega en el fútbol argentino, después también está Boca". Además, entre risas, contó sus sensaciones tras el 8-0 a Jorge Wilstermann: "Me dio una bronca bárbara no haber hecho ningún gol. El partido estaba especial para convertir, encima Enzo Pérez me usó de carnada en el último gol. Si no lo hacía lo mataba".