CFK: "Es innegable que hubo funcionarios que cometieron hechos de corrupción"

En una entrevista con el diario El País, de España, la ex presidenta sostuvo que "no hubiera querido presentarme", pero es la oposición "más firme" contra Macri.

La candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana y ex presidenta, Cristina Kirchner, afirmó hoy que es "innegable" que durante su gobierno "hubo funcionarios que cometieron hechos de corrupción", pero aclaró que nunca blanqueó "plata negra".

"Creo que hubo hechos de corrupción y funcionarios que cometieron hechos de corrupción. Es innegable. Y deben responder. Pero tachar a todo un Gobierno de corrupción por unos funcionarios, no. No creo que haya ningún Gobierno en el mundo exento de funcionarios que cometan corrupción", dijo la ex presidenta en una entrevista con el diario El País.

La postulante a senadora reconoció que "hubo hechos de corrupción" durante su gestión como Presidenta, pero agregó: "Yo no blanqueé plata negra, el que lo hizo es el hermano del presidente (Mauricio Macri). Y su amigo del alma [Nicolás] Caputo, también blanqueó 35 millones. Contratista del Estado. Este Gobierno ha tomado el Estado como plataforma para ayudar a sus empresas familiares".

En tanto, afirmó que hubiera preferido "no tener" que presentarse como postulante para las elecciones legislativas de octubre, pero señaló que es la dirigente que "puede hacer la oposición más firme al gobierno" de Mauricio Macri.

"Hubiera preferido no tener que presentarme a senadora y que otro dirigente hubiera podido reunir esa representación. Pero la sociedad ha visto que soy la que puede hacer la oposición más firme al gobierno de Macri. No es arrogancia, es leer el resultado electoral", dijo la candidata en una entrevista que publicó hoy el diario español El País.

Con vistas a las elecciones del 22 de octubre, Fernández de Kirchner afirmó que "no es un problema si pierdo o si gano", y consideró que "en esta elección de medio término la lectura es que la mayoría no está de acuerdo con esta política económica" y, en las PASO, el Gobierno "perdió 14 provincias".

"No estoy para ganarle a un ex ministro de Macri, estoy para ganarle a una política. Reducirlo a una pelea con un ministro es injusto para (el candidato a senador de Cambiemos, Esteban) Bullrich. Sé las condiciones adversas contra las cuales voy", indicó.

Al ser consultada sobe si tiene temor de ir presa, la ex presidenta manifestó que "con este gobierno cualquiera puede terminar en la cárcel" y consideró que "cuando se resiente el Estado de derecho, el poder judicial pasa a ser una fuerza de tareas del Gobierno para atacar a los líderes políticos".

"Todos estamos obligados a rendir cuentas, pero que cataloguen a mi Gobierno como una asociación ilícita, o que mi familia es una asociación ilícita es demasiado. Hay una clara maniobra de persecución política", consideró la postulante de Unidad Ciudadana.

En ese marco, insistió en que "en la Argentina hoy cualquiera puede estar preso, pero si es por las causas que hay sin lugar a dudas no" y agregó que "las pruebas son ridículas; es un disparate tachar a un Gobierno de una asociación ilícita".

Por otra parte, reiteró que -después de las elecciones de octubre- el gobierno de Macri "está preparando un gran ajuste" y añadió: "Es una pena, me gustaría poder conciliar esas dos argentinas".

Por último, al ser consultada sobre su gobierno, indicó que no hubo un "agotamiento del modelo económico" y que tampoco "había gente desesperada porque no le alcanzaba la plata para llegar a fin de mes o porque no podía comer, no había miles de personas viviendo en la calle, pensando que le van a cortar la luz o el gas o que no tenían plata para pagar los remedios".

"No vivíamos en el paraíso, pero las condiciones eran mucho mejores. ¿Por qué la gente no nos votó? Porque siempre quiere algo más, y está bien", afirmó.

En otro orden, cuando fue consultada sobre por qué nunca presentaron como abogados, tanto ella como Néstor Kirchner, un habeas corpus en favor de algún desaparecido, Cristina respondió: "Porque vivíamos en Santa Cruz y allí no había desaparecidos".