Fin de obra: el 10 de octubre culminan los trabajos en la Mansión Stoppel

Ahora sí “la casa está en orden”. Y es que en 2002, la mansión Stoppel fue declarada bien integrante del Patrimonio Cultural de la Provincia, durante años perteneció al municipio capitalino y en 2012 fue transferida a la Provincia. “Luego de varios años, la restauración está concluyendo y la casona estará lista para el 10 de octubre, fecha en que se firmará el acta de traspaso, es decir, dejará de ser obra para pasar a ser bien cultural”, aseguró Daniel Chicahuala, subsecretario de Obras Públicas.

La inversión final de la obra fue de 58 millones de pesos, cifra superior a los 23 millones iniciales de la que se hablaba cuando comenzaron los trabajos, allá por el 2012.

“Ya estamos realizando los últimos retoques de los trabajos y palpitando lo que será la entrega final, luego de mucho tiempo de trabajo”, refirió el funcionario.

Las escaleras de mármol originales

Una de las salas de la mansión

Si bien aún no está determinada la fecha de apertura al público, sí se sabe que ha sido restaurada para que recupere su aspecto original y se utilice como Centro Cultural, donde se dispondrán las salas administrativas de la Secretaría de Cultura, salas de exposición, así como también espacios destinados al dictado de cursos y talleres de arte.

Una reliquia del patrimonio cultural mendocino

La mansión, construida en 1912 por el italiano Víctor Barabino, se convirtió en la vivienda de Luis Stoppel, cónsul de la República de Chile en Mendoza. En 2002 se la declaró Patrimonio Cultural. Recién a mediados de abril de 2012, se sancionó la Ley 7371, que dispone la transferencia del inmueble de dominio público municipal a la órbita provincial. Se le restituyó al Gobierno de Mendoza la tarea de restauración de la vivienda para darle uso cultural.

Desde entonces y hasta la actualidad, los trabajos que se han realizado se han dividido en dos frentes: uno correspondiente al nuevo edificio, de corte moderno pero con líneas arquitectónicas compatibles con la mansión.

El espacio estará detinado para salas administrativas, de exposición y también para el dictado de cursos y talleres de arte. “Se estima que la obra de Carlos Alonso se instalará en estas salas y será un gran atractivo para que disfruten los amantes de su obra”, anticipaba hace unos meses a El Sol, Iñaki Massini, inspector técnico de la obra.

El sitio cuenta con tres niveles, amplias salas y hasta una terraza. También dispone de un elevador para que las personas con discapacidad puedan también disfrutar de las obras.

El segundo frente es la mansión propiamente dicha. Allí se hizo un gran trabajo de remodelación de molduras de techos, carpintería y herrajes y, lo más importante, tal vez, lo que más tiempo llevó fue la recuperación y puesta en valor de los bienes y elementos de la casa.

Los trabajos fueron realizados por la supervisión de Pietro Canepuccia, experto en conservación arquitectónica y restauración del Patrimonio Cultural, junto a la pintora Cristina Sonego.

La mansión conserva las baldosas originales de hace de más de cien años

En total han intervenido 667 m2 y se ha logrado rescatar elementos históricos sin precedentes. “Las baldosas han quedado intactas. Son las mismas de su creación que data de más de 100 años, algo maravilloso”, narraron los responsables.

De museo Carlos Alonso a un Centro Cultural

La idea de la Secretaría de Cultura, con el apoyo del Gobierno provincial, es que la mansión funcione como un Centro Cultural donde se ralizarán muestras y exposiciones abiertas al público. También se dictarán talleres, entre muchas actividades más.

Esto difiere mucho de la idea original para la que se planteó la restauración. En ese entonces, el gobernador Francisco Pérez junto a Marizul Ibáñez, ministra de Cultura de ese momento, habían ideado crear un museo que llevaría por nombre Carlos Alonso, en honor al artista mendocino, hoy radicado en Córdoba.

La propuesta fue celebrada con bombos y platillos por el ex mandatario y el artista que posaron para los fotógrafos anticipando el proyecto. La condición era que Alonso prestaba sus obras en comodato y ese espacio permitiría, además, que otros artistas expusieran sus obras.

Así firmaban el convenio Alonso y Pérez para que la mansión se transformara en un futuro en un museo

El tiempo pasó y esa idea se diluyó. A tal punto que hoy se habla de un Centro Cultural y no del Museo Carlos Alonso. Sí habrá una sala, la más grande de todas, dispuesta para mostrar sus obras, pero la idea es que la administración de la casona sea de Cultura y no de Alonso.

El Sol consultó a Diego Gareca, titular de la cartera, si tenían previsto invitar a Alonso a la inauguración del Centro Cultural y el funcionario refirió que aún no está estipulada la fecha de apertura. “Tengo que hablar con el Gobernador, viajar a Córdoba para proponerle la propuesta a Alonso e invitarlo oficialmente, pero falta para eso, por ahora, estamos abocados de lleno a la Feria del Libro y otras muestras”, manifestó.

Por su parte Alonso expresó: “Hace un año y medio que nadie de esa provincia, la misma en la que nací y me crié, me ha llamado para hablarme del tema. A mi me dijeron que esa mansión se restauraba para convertirla en un museo en mi honor y nada de eso ocurrió, al menos, nada de eso me han notificado”.

“La idea original era hacer un mueso con mi obra, ahora, si ese proyecto termina en una sala en mi honor, la verdad es que no me interesa y no estoy dispuesto a participar”., expresó.

Enojado, el artista agregó que durante cuatro años permaneció un cartel en la puerta del edificio anunciando que pronto funcionaría el Museo Carlos Alonso, “¿qué pasó con ese proyecto?”, se cuestionó y culminó diciendo que espera un llamado oficial y, que en caso de que la idea fuera que en su honor instalarán una sala no aceptará de ninguna manera.