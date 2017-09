Serrat, criticado por oponerse al referéndum en Cataluña

El referéndum por la independencia de Cataluña, previsto para el próximo 1 de octubre, tiene convulsionada a toda España. Y en el medio de la tormenta quedó expuesto Joan Manuel Serrat, quien ha recibido numerosas críticas por estar en contra de la votación.

El cantante catalán, fue tildado de fascista por decir que “la convocatoria de un referéndum en Cataluña no es transparente. Porque está creada con una ley que está elaborada por el Parlament de Cataluña, pero a espaldas de todos los demás miembros del Parlament”.

Desde Buenos Aires, donde presentó la gira El gusto es Nuestro junto a Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos, el artista habló con el diario El País, y respondió a los cuestionamientos: “Que se tilde de fascistas mis declaraciones es o desconocer lo que es el fascismo o realmente buscar un insulto como a un árbitro de fútbol cuando pita algo que no nos gusta y nos acordamos de su madre sin que aquella señora haya tenido algo que ver con el oficio que se le supone”.

“Mi mayor interés es no ahondar en la brecha, en la fractura social que se está produciendo“, agregó Serrat, que a su vez se mostró dolido y molesto por la utilización de su tema Mediterráneo, para rechazar el referéndum. “Quiero aclarar que yo no tengo nada que ver con esa utilización de mis canciones. Algunos lo hacen porque me quieren pero otros no, y yo ni siquiera sé quiénes son. No sé quién lo está moviendo. No me siento cómodo con esta utilización, yo no quiero ahondar en la brecha, yo apuesto por el diálogo. No quiero que me manipulen“.