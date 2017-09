Matías Morla les contestó a Dalma y Gianinna Maradona

Luego de que las hijas del astro lo criticaran duramente por decir que los videos de Diego le daban "acidez estomacal", el abogado respondió de manera contundente.

Los videos virales que realiza Diego Maradona desde que abrió su cuenta de Instagram despertaron una polémica que envuelve a su abogado, Matías Morla, y a las hijas del Diez.

Es que luego de que el letrado dijera que le daba “acidez estomacal” cada vez que veía uno de los videos, Dalma Maradona utilizó su cuenta de Twitter para criticarlo duramente, preguntándose por qué seguía trabajando con su padre. Más tarde, Gianinna se sumó a la polémica: “Porque con papá no trabaja. Es lo único que sabe hacer. Hablar con la prensa. Luego a las audiencias no acude. El padrino de la gente”, expresó.

En diálogo con Clarín, Morla no se quedó callado, respondió a las críticas, y valoró su trabajo junto al astro. “Estoy de acuerdo con Dalma, que no entendió. Acidez estomacal, lo dije porque cuando estoy cerca de él yo me ocupo que Maradona sea el capitán de la leyenda de la FIFA, que Maradona haga una pretemporada en Holanda y que no falte ni una vez. O que viaje 300 kilómetros por día para ir a trabajar. Lo ratifico. Me da acidez que en vez de mostrar videos de esas situaciones, lo muestran en un estado que ni el propio Diego quiere que lo muestren“, relató.

“Jamás me referí que me dio asco y acidez Diego Maradona y conté esto porque estoy autorizado por Diego. Porque ya lo hablamos. El tema es que él quiere que lo filmen y bueno… Sale eso”, completó Morla.