Masacre en el barrio Trapiche: Zalazar, frío y sin arrepentimiento

Pelo corto. Barba candado. Mirada penetrante, fría. Campera azul, jeans y zapatillas. Esposado y custodiado de cerca por cinco uniformados del Servicio Penitenciario. Así ingresó este martes por la mañana Daniel Gonzalo Zalazar a la Quinta Cámara del Crimen.

El proceso que lo tenía como protagonista no superó la hora: el taekwondista, de 30 años, reconoció que cometió la masacre del barrio Trapiche de Godoy Cruz, hace poco menos de un año, pactó la pena con la fiscalía a través de su defensa y fue retirado de la sala del primer piso de los Tribunales locales para ser depositado, nuevamente, en la cárcel de Boulogne Sur Mer.

Sólo cruzó algunas palabras con el defensor Sergio Carreño. No agregó nada más a la causa y se mostró sin arrepentimiento.

La familia de las tres mujeres asesinadas la madrugada del 23 de octubre evidenciaron tranquilidad y una entereza admirable. Si bien cerraron una herida, sostuvieron que no cicatrizará jamás. El abogado que representó a la querella, Mauricio Edgardo Sosa Escaldada, acompañó el desarrollo del juicio.

De esta forma culminó una dura etapa para parientes, investigadores y el propio imputado. El juez Gonzalo Guiñazú sólo tuvo que “bajar el martillo” y condenar a Zalazar por lo que el fiscal de Cámara Alejandro Iturbide y la defensa habían pactado en un juicio abreviado: prisión perpetua.

A Zalazar no le rebajaron ni un día de su pena a pesar de que esto sucede en este tipo de modalidad procesal: deberá esperar, al menos, 35 años para solicitar la libertad condicional. Recién en el 2051 (se computa desde el momento de su detención) cumplirá con la ley. Tendrá 65 años.

El 3 de octubre, la Cámara dará a conocer los fundamentos de la sentencia. En la resolución se sabrá si acceden al pedido del ahora culpable: pasar sus días de encierro en una cárcel de Río Gallegos, en Santa Cruz. La familia de las víctimas no se mostró a favor del pedido del matador.

Sin embargo, trascendió que uno de los “arreglos” previos contemplaba la posibilidad de que deje la provincia. Zalazar tiene a sus padres en el sur del país y no se podría privarle el derecho de estar cerca de ellos.

Este diario anticipó ayer que el profesor de taekwondo iba a reconocer que era el autor de los crímenes de su ex pareja, Claudia Arias (29) y la tía y la abuela de ella, Marta Ortiz (53) y Silda Vicenta Díaz (90) en la casa de calle Entre Ríos del popular barrio godoicruceño. Buscaba no exponerse más y recibir la pena que correspondía por los delitos que había cometido.

El fiscal que investigó la mayor parte de la causa, Gustavo Pirrello, lo acusó por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en el caso de Arias, y por homicidio criminis causa con el objetivo de lograr la impunidad de la primera muerte con respecto a Ortiz y Díaz. También sumó alevosía por el crimen de la abuela, ya que se encontraba en total estado de indefensión cuando la acuchilló.

Además, estaba imputado porque hirió gravemente a dos de los tres hijos de Arias que se encontraban en la casa la trágica noche. Las pruebas que se incorporaron en la instrucción, testimoniales y científicas, lo comprometían directamente con los asesinatos.

Las víctimas de la masacre del barrio Trapiche.

El testimonio clave

Una de las pruebas más importantes fue el relato del hijo de Arias que logró esconderse en el baúl de un auto. El chico habló a las pocas horas de perpetrado el ataque ante el primer fiscal del caso, Santiago Garay, y aportó en detalle cómo Zalazar comenzó a atacar a las víctimas y logró ocultarse en dos lugares para no ser encontrado por el homicida.

Palabras más, palabras menos, el niño, que por aquellos días tenía 9 años, relató con una claridad que sorprendió a los detectives que el amigo de su mamá, Daniel –así lo describió– llegó a la casa durante la noche del sábado y que se lo notaba tranquilo.

Siguiendo el relato cronológico que realizó, en un momento Zalazar comenzó a discutir con Arias mientras tomaban un café y la atacó con un arma blanca en el comedor. La tiró al piso y le provocó heridas cortantes en la zona del pecho. Ese cuchillo estaba en la cocina de la casa.

El hijo varón más grande, de 11 años, intentó frenar el ataque pero Zalazar se lo sacó de encima propinándole un puntazo. La tía de Arias, Marta Ortiz, se dio cuenta del hecho criminal y quiso interceder pero también recibió un feroz puntazo de Zalazar. El niño dijo que su mamá "tenía los ojos abiertos" mientras era atacada y que la ex pareja “tomó un cable de teléfono” para ahorcarla.

Mientras esto sucedía, el pequeño testigo tomó el perro familiar –dijo que lo hizo para evitar que también matara al can– y se escondió detrás de unos arbustos del patio de la casa. Zalazar, mientras tanto, continuaba con su acto sanguinario: agredió con el cuchillo a la beba de 11 meses de Arias, la que creía era su hija –un estudio de ADN reveló luego que no era el padre de la criatura– y le causó gravísimas lesiones en la zona torácica. La dejó tirada en el piso, llena de sangre.

Luego siguió lastimando al niño de 11 años y se dirigió hasta la habitación donde descansaba la abuela Silda. Mientras dormía, la mujer fue acuchillada en el pecho con el arma blanca y murió a los pocos minutos. No pudo defenderse ni reaccionar.

Zalazar, fuera de sí, tomó una linterna e inició la búsqueda del niño que faltaba. Buscó por todos los sectores de la casa y no lo encontró. Quería matar a todos para luego no ser reconocido. Pero no lo logró. El pequeño se refugió con el perro en el baúl del auto de la familia y permaneció escondido más de dos horas.

Antes de irse, el matador se llevó el celular de Claudia y también dos juegos de llaves. Cerró la puerta y antes dejó las hornallas de la cocina abiertas para que el gas se propagara por toda la casa. Prendió una vela y se fue en su auto. Quería que la casa estallara para borrar cualquier tipo de rastro que lo incriminara. Se dirigió al Hospital Central y dijo que había sufrido un asalto.

Sin embargo, el niño que salvó su vida –otra hija de Arias, de 13 años, ese día se había a quedado a dormir en la casa de una amiga–, salió del auto, levantó a su hermanita bebé y le quitó la sangre del rostro. Habló con su hermano, herido, y este le pasó su celular para que llamara a su abuela. Así se enteró el 911 de la tragedia.