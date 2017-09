Fuerte mensaje de Marc Anthony a Trump

El cantante y actor estadounidense de origen puertorriqueño Marc Anthony publicó un duro mensaje en Twitter en el que arremete contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El salsero expresó su furia al ver que Trump está más pendiente de los jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) que se arrodillan durante el himno nacional para protestar contra la violencia racial que de la devastación provocada por el huracán María en Puerto Rico.

“Señor presidente, cierre la maldita boca sobre la NFL. Haga algo por la gente necesitada en Puerto Rico. Nosotros somos ciudadanos americanos también”, publicó el cantante, nacido en Nueva York de padres procedentes de Yauco, Puerto Rico.

Mr. President shut the fuck up about NFL. Do something about our people in need in #PuertoRico. We are American citizens too.

— Marc Anthony (@MarcAnthony) 25 de septiembre de 2017