Las lujosas vacaciones de Pocho Lavezzi

Puede ser que Ezequiel Lavezzi haya "vendido" el final de su carrera al mejor postor y haya preferido una vida más relajada que continuar en una liga de primer nivel como bien podría haberlo hecho tras su etapa en el París Saint-Germain. No obstante, el Pocho es uno de los futbolistas más envidiados no solo porque gana cerca de un millón de dólares por semana, sino también porque a través de las redes sociales puede verse que goza la vida y no se priva de nada.

A cuatro fechas del final de la Superliga de China, el Hebei Fortune está tercero a ocho puntos del Shanghai SIPG, que ocupa el segundo lugar de la tabla. La excelente campaña del equipo que tiene a Ezequiel Lavezzi como jugador insignia le permitirá jugar la Champions League asiática si finaliza el torneo entre los tres primeros.

Mientras tanto, el fútbol chino se paró por la fecha FIFA y como Lavezzi ya no es convocado para la Selección Argentina aprovecha sus días libres para disfrutar de un hotel exclusivo en uno de los lugares más lindos del mundo: las Islas Maldivas. Allí, donde ya vacacionaron estrellas como Mauro Icardi y también Cristiano Ronaldo, el Pocho se divierte junto a su novia Yanina Screpante y a través de Instagram se lo ve a puro goce.

En esta temporada, Lavezzi lleva 15 goles en 23 partidos y si bien está lejos de la cima de la tabla de goleadores, es el máximo artillero de su equipo. Hasta que comience nuevamente el torneo para la recta final, el Pocho se dedica a tomar sol y vivir la vida.