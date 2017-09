Marianela Mirra: “Calamaro no es mi tipo de hombre”

Después que trascendieran chats que hablaban de una relación con el músico, la ex GH desmiente y critica: "Me llamó la atención que un tipo tan cool como Andrés opinara o filtrara mensajes".

Luego de que Andrés Calamaro desestimara su romance con Marianela Mirra con un categórico “estoy soltero cien por cien”, la ex GH (quien inundó sus redes sociales con mensajes sugestivos hacia el cantante), arremetió con todo y aseguró que ni siquiera se fijaría en El Salmón.

“Calamaro no forma parte de mi vida. Es buen músico, nada más. No lo conozco, no me interesa conocerlo. Estoy en otra. Y tampoco es mi tipo de hombre, si de algo sirve”, le dijo a Exitoina. Y ante las pruebas —mensajes abiertos y capturas de chat— se excusó: “Si ponerle algo agradable a un famoso es un delito, la verdad no lo haré más. No es el primero ni el último”. Luego aseguró tener respeto y admiración por el músico y aclaró que está en pareja, aunque no quiso decir con quién.

La semana pasada la periodista Andrea Taboada había arrojado la primicia en LAM: “Se conocieron por las redes sociales y se empezaron a frecuentar. Ya se vieron varias veces. Él está muy entusiasmado con ella y ella está muerta, volando. Se han encontrado en un country en la zona norte”.

Pero Marianela no sólo desmiente la versión, sino que acusa a Calamaro de dar a conocer los chats. “No me interesa contestar. De hecho me llamó la atención, un tipo tan cool como Andrés , que opinara o filtrara mensajes“, lanzó.

Entre los intercambios que mostraron entre ambos en las redes sociales, se puede ver una foto que publicó la ex Gran Hermano en Instagram de una chica mordiéndole el labio a un chico con la frase: “Quiero ser la única que te muerda la boca”, de la canción Sin Documentos, escrita por Andrés. Y como para dejar en claro a quién iba dirigido el mensaje, Mirra escribió: “¡A vos, @a_calamaro!”.

Sin embargo, a pesar de las elocuentes pruebas, Mirra, enojadísima, insiste con afirmar que no hubo ni hay nada. En tanto, el músico, que está en Sevilla donde recibió un premio del diario ABC, simplemente asegura que sigue soltero.