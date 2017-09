Dio positivo y admitió haber consumido una droga social

El mediocampista de Gimnasia y Esgrima La Plata Luciano Perdomo admitió hoy haber consumido una droga social, cuya sustancia fue detectada en un control realizado en mayo pasado tras un partido frente a Colón, y asumió que fue "un acto de irresponsabilidad y falta de profesionalismo".

"Me hago cargo de esta situación. Fue un acto de irresponsabilidad y falta de profesionalismo", dijo Perdomo en una conferencia de prensa en el predio del club en Abasto, en la que estuvo acompañado por el entrenador Mariano Soso y por Roberto Depietri, el Director de fútbol del Lobo.

Soso leyó una carta antes de cederle la palabra a Perdomo y, tras lamentar la situación, pidió "no condenar" socialmente al jugador y sostuvo que, apenas cumpla "las sanciones correspondientes tendrá las mismas posibilidades que los demás".

El club platense decidió afrontar el problema apenas se conoció que Perdomo dio positivo en el control realizado en mayo pasado, tras el partido por la fecha 27 del torneo frente a Colón de Santa Fe. El futbolista no realizará la contraprueba y ahora en Gimnasia esperan conocer la sanción, que sería de entre tres y seis meses.

Perdomo "no padece un consumo problemático, no consume habitualmente. La consumió de forma recreativa y ocasional. En el fútbol esta prohibido e implica sanciones disciplinarias. Estas son las reglas que imperan, las mismas merecen respeto y cumplimiento", dejó claro el entrenador del Lobo, pero enseguida pidió que "como comunidad deportiva" no se debe permitir que se "condene al jugador socialmente".

"De todos modos no creo que corresponda mirar a un costado y seguir sin reflexionar, por el contrario creo que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en prevenir, visibilizar y concientizar sobre las consecuencias del consumo de drogas en los ámbitos deportivos, para que todos/as tengan la posibilidad de conocer los efectos que esto produce en el cuerpo y las sanciones disciplinarias que lo mismo implica", precisó Soso en la carta.

Depietri fue quien abrió la conferencia de prensa haciendo pública la postura del club, y fue claro al sostener que Perdomo "es joven y parte del plantel. Lo vamos a respaldar institucionalmente, lo respaldan los compañeros y el cuerpo técnico".

"Debemos afrontarlo con la verdad, tratando de que sea un tema que nos lleve solamente este día. A pesar de no ser una grata noticia vamos a tratar de sacar una enseñanza", dijo el Director del fútbol de Gimnasia.