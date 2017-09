Aborto: militantes a favor y en contra salen a marchar en Mendoza

Mañana se realizará la Marcha Por la Vida y el jueves, habrá otra, por la legalización y la aplicación del Protocolo no punible.

El debate sobre el aborto se llevará a la calle con diferentes marchas a favor y en contra. El miércoles, por primera vez en Mendoza se realizará la Marcha Por la Vida. En la vereda contraria y el jueves, distintas organizaciones civiles reclamarán por la aplicación del Protocolo de aborto no punible y que se apruebe la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo.

Con el lema “Jugáte por la vida. Sí a la vida, no al aborto”, distintas ciudades del país marcharán en forma simultánea el miércoles 27, a las 18. El punto de encuentro en Mendoza será Peatonal y San Martín, para luego trasladarse hasta la Legislatura. La Marcha por la Vida coincide con la celebración del Día de los Derechos del Niño en la Argentina.

"Nos manifestaremos libremente a favor de un valor tan importante como es el derecho a vivir de millones de niños que pueden estar en riesgo", indicó Mariana Soler, coordinadora local de la Marcha.

El objetivo es entregar a un grupo de legisladores y a la vice gobernadora, Laura Montero, un petitorio con más de 150.000 firmas donde se les pide que se respete la legislación vigente protectoria de la vida desde la concepción y no se apruebe ninguna ley que permita la interrupción del embarazo. Además de que no sea implementado el Protocolo de aborto no punible.

Por el derecho al aborto legal

El jueves, por el Día de lucha por el derecho al aborto en América Latina y el Caribe habrá una concentración en Peatonal Sarmiento y San Martín, a partir de las 18. Con el lema "Un grito global", la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito impulsa un tuitazo nacional con las etiquetas #28Septiembre; #UnGritoGlobal; #AbortoLegal, de 10 a 21.30.

"Nuestra principal demanda es la despenalización del aborto. Exigimos que se debata y apruebe el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado en 2015 en el Congreso de la Nación", señaló Claudia Anzorena, investigadora del Conicet y especialista en género y políticas públicas.

Para la feminista, uno de los principales obstáculos para estas legislaciones es la "falta de voluntad política. No se responsabilizan de la situación que atraviesan las mujeres que deben recurrir a un aborto poniendo en riesgo sus vidas".

Según estimaciones, en el país mueren unas 100 mujeres anualmente a causa de complicaciones por abortos. Las cifras oficiales indican que en Mendoza hubo más de 2.000 abortos y alrededor del 70% se realizó fuera de un hospital.

"Es difícil tener datos precisos porque los casos que ingresan a los hospitales no quedan registrados, las complicaciones pasan por septicemias ", dijo.

Otro tema que se pondrá en relieve es la derogación de la ley que restringe la venta de Misoprostol que tiene efectos abortivos. "Se prohibió su comercialización en el 2009. Se fundamentó esta medida diciendo que ponía en riesgo la salud de las mujeres", comentó Sofía Calderón, referente de la agrupación Malona Rosa.

La militante de Socorristas en Red, afirmó que las jóvenes en estado de vulnerabilidad utilizan métodos inseguros, como sondas y elementos inadecuados que se introducen en la vagina para provocar la interrupción del embarazo. "Otras se lo autogestionan consumiendo perejil y las que tienen dinero se realizan un aborto quirúrgico", explicó.



El Protocolo

La ministra de Salud, Claudia Najul afirmó a los medios que quiere quiere dejar listo el protocolo para los casos de aborto no punible. De acuerdo al Código Penal, en su artículo 86 y al fallo del máximo tribunal nacional "no es punible" el aborto ante una violación o se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la salud de la mujer y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.

Aunque un Fallo de la Corte Suprema en el 2012, dio el visto bueno para la aplicación de la guía de procedimientos para interrumpir el embarazo, la víctima debe sortear más de una barrera para acceder a una intervención.

"Queremos presentar la inconstitucionalidad de este protocolo. Las violaciones de menores que hemos tenido en la provincia son casos que se deberían evitar. Es importante la prevención previa, la educación sexual integral y existen mecanismos de acompañamiento a las víctimas", analizó Soler.

Desde las asociaciones pro vida, explicaron que "es más traumático para una mujer transitar un aborto que tener un bebé. Si el embarazo se produjo es porque el cuerpo puede", dijo y afirmó que en tal caso y, como ha sucedido, el pequeño puede ser dado en adopción.

Roxana González militante de Frente Joven y Defensores de Mamá, explicó que "es importante el abordaje interdisciplinario de la víctima, y en todos los casos el abuso debe ser condenado".

En el caso de que la vida de la madre corra riesgo, concluyó: "Es ilógico elegir qué vida hay que salvar. Los médicos deben lucha por ambas vidas".

Debate en la UNCuyo

El jueves se concretará un panel en la UNCuyo con especialistas que abordar desde una mirada crítica la despenalización del aborto, un tema que afecta a miles de mujeres, principalmente a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Disertarán la abogada y especialista en bioética, Eleonora Lamm; la referente en Salud Pública, Ana María Andía; la docente de Ciencias Médicas, Laura Salem; en representación de la organización La Malona Rosa -que integra Socorristas en Red y también la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito-, Fabiana Graselli; y de la agrupación La Simona también de Ciencias Médicas, Juana Herrera Epelman. Moderará las exposiciones el vicepresidente del Instituto de Estudios de Género y Mujeres (Idegem) Carlos Lombardi.

El encuentro será a las 11 en el Aula H de la facultad de Derecho y forma parte del ciclo de charlas por la Equidad de Género que el Idegem realiza en diferentes unidades académicas de la UNCuyo y que cuenta con el auspicio de la Consultoría en Violencia de Género de Derecho.