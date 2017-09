La polémica y escatológica foto de Anita Pauls

La actriz generó un fuerte debate luego de subir una particular imagen. Mirá la foto.

No es la primera vez que Anita Pauls juega el límite en las redes sociales. Es más, alguna vez hasta fue censurada por Instagram, aunque luego pudo publicar otro desnudo.

Pero ahora, la actriz fue más allá y compartió una imagen que generó polémica y comentarios de todo tipo. En California, donde estaba en el Festival Abad Kinney, sorprendió a todos.

Anita subió una foto vestida con una remera y una tanga blanca, que en el medio tiene un círculo rojo, simulando una mancha de sangre. O al menos en ese estilo lo pensó la rubia, que escribió: “Guess who’s not having a baby” (“Adivinen quién no va a tener un bebé“). De esta manera, mientras muchos celebraron su ocurrencia, otros seguidores la criticaron duramente. ¿A vos qué te parece?

Mirá la foto