Pampita reveló detalles de su divorcio con Martín Barrantes

Además de lucirse en el rol de conductora y realizar muy buenas entrevistas en Pampita Online, el programa que tiene en el canal KZO, Carolina Ardohaín sabe utilizar el ciclo para revelar o aclarar cosas de su pasado.

Así como Pampita aclaró los tantos con Yanina Latorre, y reveló infidencias de su relación con Pico Mónaco, la modelo ahora utilizó su espacio para hablar, por primera vez, de lo que fue su escandaloso divorcio con Martín Barrantes, en donde terminó declarada como adúltera.

Para eso, la jurado de El Bailando aprovechó la entrevista que le hizo a Ana Rosenfeld. “Vamos a contar un poco la historia porque hasta el día de hoy sigue tergiversada. Yo me casé, me separé, rehíce mi vida y quedé embarazada. Pero todavía no había salido el divorcio porque había que esperar un tiempo“, contó la morocha.

Vale recordar, que Pampita perdió el juicio con Barrantes porque el empresario la acusó de adúltera, por engañarlo con Benjamín Vicuña, de quien quedó embarazada. “Yo, con la inocencia de la juventud, no sabía que tenía que esperar la firma del papel para quedar embarazada y en ese momento era adulterio. A pesar de que estaba separada, ya no vivíamos juntos y yo vivía en otro país“, reveló.

“Jamás pensé que la otra persona iba a hacer uso de la ley, realmente no sabía que la firma era importante. Y te fui a ver a vos sabiendo que era un caso indefendible“, explicó la modelo.