El CV más creativo: utilizó una figura de Lego

Buscar trabajo es una de las tareas más complicadas. Cientos de personas se postulan para solo un puesto, por lo que es fundamental redactar un CV lo más completo y atractivo posible. Sin embargo, la clave es diferenciarse de los demás y en un solo papel las posibilidades son limitadas.

Ser original es fundamental a la hora de elaborarlo, pero si quieres que tu CV no se pierda entre la pila de aplicaciones que reciben los departamentos de recursos humanos, el ejemplo a seguir es el del artista y diseñador británico Andy Morris.

Con pasado en el mundo de las finanzas, Andy dejó el papeleo diario para mudarse a un estudio en el que poder desarrollar su pasión: el arte de los juguetes.

Especialista en figuras de LEGO, su objetivo es devolver a la vida de los adultos la palabra "jugar", y sus diseños de juguetes han conquistado al público en sus exposiciones internacionales. De hecho, en la última denominada 'Little Big Art: LEGO in the abstracted', el propio CEO de LEGO le rindió una visita para conocer su trabajo.

El frente del packaging muestra sus principales datos personales

En la parte posterior del embajale, muestra sus redes sociales y una breve descripción de su carrera.

Ahora Andy busca un nuevo empleo y no ha escatimado en originalidad para conseguirlo. Su nuevo CV es una figura de LEGO que lo explica todo sobre su vida.

Con un físico muy similar al suyo, un ordenador en una mano y un CV impreso en la otra, la figura de LEGO de Andy ya ha conquistado las redes.

Las imágenes de su LEGO CV, que tiene un breve resumen sobre su carrera en la parte de atrás del embalaje, han inundado Internet.

