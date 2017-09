Dalma destrozó a Matías Morla, el abogado de su papá

Es sabido que, luego de las diversas batallas judiciales que Diego Maradona encaró contra Claudia Villafañe, todas ellas con el asesoramiento legal de Matías Morla, el letrado no es muy querido en el entorno de la ex de El Diez, y mucho menos por Dalma y Gianinna Maradona.

Y fue justamente Dalma quien, luego de unas declaraciones del abogado, usó su cuenta de Twitter para criticarlo duramente. Es que en una entrevista con Buenos Días América, Morla hizo una particular referencia a los videos que Diego sube en Instagram: “Cuando los veos me agarra acidez estomacal. Me resulta imposible el control diario de lo que pueda llegar a hacer“, lanzó.

Y allí fue a la carga la hija del ex futbolista. “Bueno bueno bueno!!! Espectacular lavada de manos! Déjame preguntarte por qué no dejas de trabajar con él entonces?“, disparó mediante un tuit, y continuó: “Y si pensás eso, para que decírselo a la prensa no???“.

Pero Dalma no se quedó ahí, y asestó un último golpe contra Morla. “LA ULTIMA!!! Pones de padrino de tu hija a un tipo que te da acidez estomacal???“, expresó.

Bueno bueno bueno!!! Espectacular lavada de manos! Déjame preguntarte por qué no dejas de trabajar con el entonces? pic.twitter.com/v7La1VQXCv — Dalma Maradona (@dalmaradona) September 26, 2017

Y si pensas eso, para que decírselo a la prensa no??? pic.twitter.com/cuygY9BSbO — Dalma Maradona (@dalmaradona) September 26, 2017