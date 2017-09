Ana Ontiveros: “Vivo y respiro fútbol todos los días de mi vida”

No hay dudas que el deporte que más creció en los últimos años en Mendoza es el futsal. Los clubes de la provincia y las selecciones mendocinas se destacan en cada uno de los torneos en los que participan e, incluso, es difícil que se les escape algún título.

Esta vez, el turno fue de la selección femenina, que participó en el Argentino en Pinamar, Buenos Aires. No le dejó chances al resto de los seleccionados. Ganó, gustó y goleó desde el primer encuentro en la fase de grupos hasta la final y repitió el título del año pasado.

Así se sumó a los festejos de la selección masculina, que fue campeona de la misma manera en Ushuaia, en junio.

La Borravino, dirigida por Jesús Ayala, fue letal y pasó la fase de grupos casi caminando: hizo 30 goles y clasificó como el mejor de la general con la valla invicta. Goleó a Pico Truncado (10 a 0), Río Gallegos (6 a 0), Tucumán (6 a 0) y Mar del Plata (8 a 0).

En los cuartos de final tuvo que trabajar un poco más para eliminar a Río Grande, equipo al que venció en el alargue (2 a 1). En semifinales sacó sin problemas a Paraná (5 a 0). Y en la final triunfó con un cómodo 3 a 0 sobre Tucumán.

Durante el torneo marcó 40 goles y le hicieron apenas uno, demostrando así la total y absoluta superioridad sobre el resto de los equipos.

Además de ser campeonas absolutas del certamen, las mendocinas tuvieron a la mejor jugadora, elegida por la organización: Ana Ontiveros, autora de dos goles en la final.

“Para mí, el fútbol está casi al nivel de mi familia. Vivo y respiro fútbol todos los días de mi vida”, reconoció Ana, que tiene 27 años, cuatro hermanos varones (Eduardo, Jonathan, Agustín y Nacho) y que, además de jugar futsal en Cementista, se hace un tiempo para entrenarse y ser bicampeona de la Liga Mendocina con Gimnasia y Esgrima en cancha grande.

La selección argentina también es parte de su vida y ya se prepara para disputar con la celeste y blanca su segundo Mundial. Además, trabaja en la escuelita de fútbol infantil Puente Olive FC, donde comparte su conocimiento con los más chicos.

¿Cuáles son las sensaciones después de haber sido campeonas en el Argentino?

Son unas sensaciones muy buenas, estoy muy contenta y muy feliz no sólo por haber salido campeonas otra vez, sino también por el hecho de haber mejorado mucho el juego, tanto individual como grupal. Subimos muchos escalones respecto del juego del año pasado. La idea, más allá de salir campeonas, era crecer en cuanto a lo futbolístico y lo logramos.

En lo personal, fuiste la mejor jugadora del torneo y marcaste muchos goles...

La verdad, me pone muy contenta porque empecé haciendo goles, después se me cerró el arco y, por suerte, en la final pude anotar y, encima, dos goles. No sé si fui la figura, una siempre está a disposición del equipo y trata de dar lo mejor en cada partido. Creo que llegué de la mejor manera al torneo, muy motivada, con muchas ganas de jugar y eso fue un plus que me ayudó bastante.

¿Por qué fueron tan superiores al resto?

La responsabilidad, predisposición al sistema de juego, paciencia y confianza tanto en una misma como en la compañera fueron las claves. Confiamos mucho tanto táctica y técnicamente, respaldando siempre nuestra identidad de juego.

A nivel general, ¿por qué crees que Mendoza se adueñó de la mayoría de los últimos torneos?

Yo creo que se debe a un tema de organización de las federaciones. En algunas provincias es difícil que tengan equipos femeninos jugando futsal o no hay entrenadores a disposición que sepan mucho como tenemos el privilegio de tener acá en Mendoza, que se dedican a esto y que cuentan con clubes cada vez más interesados en la disciplina. Tener una buena federación y que esté organizada ayuda mucho a que el nivel vaya subiendo año tras año.

¿Cuáles son los próximos objetivos en lo personal?

En lo personal, el objetivo es seguir trabajando y entrenándome en el club para seguir manteniéndonos, ya que venimos con el pentacampeonato y queremos seguir mejorando. Ahora se viene lo más lindo, que es el Mundial, y sería espectacular volver a vestir esa camiseta y defender los colores celeste y blanco en Catalunya en noviembre. Tenemos que meterles firme a los entrenamientos para mejorar, pulir cosas que todavía faltan. Con la selección mendocina ya pensaremos más adelante cuando sea el próximo argentino.

¿Qué expectativas te genera el Mundial de Catalunya?

Con la Selección estuve en el Mundial 2013 de Barrancabermeja, en Colombia, y ahora quiero estar en este. Sería muy lindo tener una revancha del Mundial anterior (Argentina terminó en el cuarto lugar).

¿Cuál es tu gran sueño?

Me gustaría poder ir a jugar al exterior y vivir de esto, tener la experiencia de Europa. Y, más allá de jugar un Mundial, sería muy lindo ganarlo.

¿Cómo arrancaste a jugar al fútbol?

Empecé a los 7 u 8 años, siempre jugando con chicos; a los 13 jugué en un equipo femenino que estaba integrado por señoras grandes y éramos 3 o 4 chicas. Era un equipo de Laverriere. Después jugué en Huracán 8 años y ahora estoy en el Cementista, jugando futsal y en Gimnasia y Esgrima, en cancha de once.

¿Te imaginabas que el fútbol podía darte tanto?

Uno siempre sueña con llegar lejos, o a una Selección o que te reconozcan y esas cosas, pero nunca me imaginé que me iba a pasar todo esto y tener la oportunidad de vivir todas las experiencias que me han tocado, tanto con la selección mendocina como en la argentina.

El plantel campeón de Mendoza en Pinamar

Tamara Falconi

Agustina Bonanno

Mariana Dimaría

Florencia Ogara

Ayelén Moreno

Solange Camargo

Romina García

Laura López

Ana Ontiveros

Paula Leiva

Verónica Cabrera

Andrea Calderón

Vanesa Catáneo

Greta Veliez

Mailén Romero

Cuerpo técnico:

Jesús Ayala (DT)

Julio Zurro (AC)

Mariano Morábito (AC)

Mariano Dimaría (PF)