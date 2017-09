Video: Fergie estrena Save It Til Morning

Fergie lanza dos nuevos videos musicales para celebrar el lanzamiento de su segundo álbum de estudio en solitario "Double Dutchess".

Un clip es para una balada llamada "Save It Til Morning" y la otra es para una canción más optimista titulado "Just Like You".

El video "Save It Till Morning" parece describir la relación de Fergie con su marido Josh Duhamel. Se sigue un par jugado por la cantante ella misma y Jay Hernández mientras sonríen y ponen un frente unido en público pero a menudo luchan detrás de la puerta cerrada.