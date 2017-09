Laura Fernández y Fede Bal respondieron a los rumores de embarazo

Laurita Fernández y Federico Bal inauguraron el Cha cha pop en el Bailando con una performance brillante. En la previa, Marcelo Tinelli y Marcelo Polino aprovecharon para preguntarles sobre los rumores de embarazo.

“Si llegás a estar embarazada, cuéntenle a Carmen antes que a nadie”, le recomendó el jurado. “Me habré comido un alfajor, por eso me vieron panza. Te juro que no estoy embarazada”, comentó la bailarina.

“Están los padres de Laurita preocupados porque no saben nada”, acotó el conductor. “Me gustaría casarme antes de tener un hijo”, avisó la rubia.

“¿Tenés un atraso Laurita?”, fue al grano el periodista. “No”, aseguró Laurita.

“¿Se están cuidando?”, fue por más Tinelli. “Si, todo en orden, todo en regla”, explicó la bailarina.

Luego, la pareja demostró que está por el buen camino en su objetivo por repetir el título de campeones del certamen de baile.

De Brito (Voto secreto): “Me encantó. Es muy difícil. Fede, pienso en tu vieja y debe estar orgullosa. Y Laurita sos un fuego, sos la mejor”

Pampita (9): “A mí me pasa que el show es perfecto, es redondito. Me faltó en Fede el tema de las caderas. Es muy difícil este ritmo, no se parece a nada”

Moria (9): “Vi en Federico un gran partenaire. El estilo de Laura es tan serpenteado que a Fede le faltó un poco.

Polino (8): “Es una pareja que me gusta. A Fede le faltó un poco de estilo. Te luciste vos más que tu marido”.

Fotos: Jorge Luengo-IDS