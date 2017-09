La esposa del condenado en Montañita: “Dónde está Dios cuando se lo necesita”

Andrea R. González decidió descargar su malestar en las redes sociales. En su perfil de Facebook dejó un duro mensaje reclamando justicia por su esposo, José Luis Pérez Castro (31), el último condenado por el doble crimen de las mendocinas en Montañita, Ecuador.

Luego de que se conociera la sentencia, los familiares del imputado por homicidio agravado se violentaron contra los allegados de las víctimas, aunque Andrea no participó de la audiencia en la Corte Penal de Santa Elena, en la localidad de La Libertad. Según los parientes de Pérez Castro ella se alejó de su marido una vez que cayó tras las rejas para dedicarse junto a su mamá al cuidado de los dos hijos que tuvo con el condenado.

Sin embargo, con un mensaje con alto contenido religioso, la mujer se expresó en la red social exigiendo por sus hijos llegar a la verdad de lo que ocurrió en febrero de 2016 cuando fueron asesinadas María José Coni (21) y Marina Menegazzo (22).

"Dónde está Dios cuando se lo necesita. Si en realidad existe por qué no actúa si es un Dios de justicia, por qué no la hace si es un Dios poderoso, por qué no lo demuestra si el todo lo puede, si dice que es un Dios de misericordia, por qué no la veo si dice que escucha el clamor de sus hijos, por qué no él, mío. Son preguntas que hoy no tengo la respuesta y jamás las tendré”, expresó la mujer, quien recibió comentarios de aliento para que su esposo pueda recuperar la libertad.

El viernes la justicia ecuatoriana decidió condenar a 40 años de prisión a Pérez Castro, ya que consideró como “irrefutable” la prueba de ADN del imputado en la escena del crimen lograda por la fiscal que lideró la investigación, María Dolores Coloma Pazmiño. La misma pena recibieron en el primer juicio Segundo Mina Ponce, alias “El Negro”, y Aurelio Eduardo Rodríguez, alias "El Rojo”.⁠⁠⁠⁠