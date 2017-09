El papá de Alan Villouta le pidió a Cornejo cambios en leyes penales

Andrés, el padre de Alan Villouta, se reunió en la tarde de este lunes con el gobernador Alfredo Cornejo en su despacho de Casa de Gobierno, tras la muerte del joven que fue atropellado por el empresario Alejandro Verdenelli en el acceso Sur.

La entrevista se dio alrededor de las 20 y la familia del joven le entregó al mandatario un pedido para que desde la instancia política se reformen leyes penales que están relacionadas con el accidente de su hijo ocurrido en agosto pasado.

En ese momento, Verdenelli atropelló a Alan y no se detuvo a socorrerlo. Por ello, Andrés Villouta sostuvo que es necesario cambiar leyes relacionadas con el abandono de persona e, incluso, la prisión domiciliaria para este tipo de casos.

"Nos recibió, nos escuchó", sostuvo Villouta al ser entrevistado por Noticiero 9. "Pudo aportarnos y escucharnos y saber que para la sociedad no es imposible llegar acá".

Y agregó: "El Gobernador tiene bien claro donde quiere ir con la Justicia, está poniendo su mano firme, encontramos una persona sensible"

Además, Villouta volvió a reclamar cambios en la Justicia para este tipo de casos.

"Esto tiene que cambiar, que los jueces y los fiscales tomen conciencia, que en ese lugar tendría que haber habido una pasarela, que no tengo derecho de atropellar y matar, y que me voy a entregar a las 40 horas después si total después me dan domiciliaria", cuestionó.