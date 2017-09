¡Decorá tu casa con estilo low cost!

¿Qué nos está frenando a la hora de decorar nuestras viviendas? La realidad es que muchas veces nos ponemos excusas como el dinero o el tiempo, y no nos damos cuenta que con sólo una “lavada de cara” se puede transformar nuestro hogar. Por otro lado, muchos de nosotros vivimos en casas o departamentos alquilados por lo que no queremos invertir un dineral en su decoración. De todas maneras eso no debería impedir que nos sintamos a gusto donde vivimos.

La crisis o un bajo presupuesto no deben ser nunca un impedimento para renovar y enriquecer la casa. Hay una diversidad enorme de formas para decorar el hogar que van más allá de la compra de nuevos muebles y pueden reinventar totalmente los ambientes.

¿Cómo podemos decorar con un estilo "low cost"?

Tener un hogar armonioso, agradable y que sea “nuestro”, que esté definido con nuestros gustos y personalidad, es fundamental ya que lo que nos rodea influye en nuestro estado de ánimo. El lugar donde vivimos es donde pasamos los momentos más íntimos y donde se fortalecen los lazos familiares e incluso el aspecto espiritual de la persona. De ahí la importancia de tener en las mejores condiciones ese espacio de acuerdo con nuestras posibilidades.

La idea es principalmente buscar nuevas formas de reciclar objetos que tenemos en casa, sacarle provecho a algún mueble antiguo o meternos en el mundo de las manualidades. Cualquier alternativa será válida si nos ofrece personalidad, armonía y atractivo.

Veamos algunos tips que nos ayuden a renovar nuestro hogar sin gastar demasiado:

# Pintar

La pintura puede hacer magia. Es un material excelente para cambiarle la cara a la casa. Con algo de trabajo y creatividad podemos dejar cada uno de los espacios como nuevos. Podemos pintar paredes, aberturas, pisos, azulejos, muebles o con sólo pintar detalles veremos diferente el lugar, como el marco de un espejo, las macetas o las patas de las sillas.

Hasta podemos pintar una pared de pizarrón, lo cual es una opción súper contemporánea y así, podremos anotar frases, listas, dibujar, las posibilidades son infinitas y el resultado es una pared siempre nueva, original y personalizada.

# Decorar las paredes

Son las eternas olvidadas y la realidad es que adornarlas le va a dar un aspecto fresco y renovado al ambiente. Existen numerosas posibilidades para hacerlo: podemos crear una composición de fotos e ilustraciones combinando fotos antiguas en blanco y negro, fotos familiares, de un viaje reciente, o algo completamente diferente como tarjetas postales. Por otro lado, los espejos consiguen ampliar espacios reducidos y las habitaciones parecen más libres, no hace falta colgarlos, también podemos apoyarlos directamente sobre el suelo.

Otra gran solución decorativa es el uso de vinilos adhesivos. Son baratos, creativos y fáciles de utilizar. Se trata de una tendencia que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Desde los diseños más creativos hasta vinilos infantiles para las habitaciones de los más chicos.

# Visita un mercado de antigüedades

Se pueden hallar verdaderos tesoros en mercados de pulgas o tiendas de antigüedades y hasta por qué no, también darle una segunda oportunidad a algún mueble que estábamos dispuestos a regalar, reciclándolo o dándole un toque original. La idea es incorporar muebles o elementos que rompan completamente con el estilo de la casa, como una valija vieja que sirva de mesa o una mecedora que podamos agregar al juego de living. Introducir un toque “vintage” es una tendencia que llegó para quedarse.

# Truquitos

Son algunas soluciones fáciles y económicas y hacen una gran diferencia, por ejemplo, añadir plantas y flores frescas en algún recipiente de cristal, hasta las algunas hierbas bien puestas en una lata de conservas o en una botella vacía pueden alegrar el ambiente; redecorar la mesa de centro con una pila de libros o revistas, unas velas y un jarrón de flores. Es todo lo que se necesita para darle un look mucho más elegante y cuidado. Utilizar velas aromáticas o difusores de aromas nos dará una mayor sensación de bienestar y tranquilidad en el día a día.

Algo fundamental, es probar con mover los muebles de lugar, ya quenos vamos a sorprender con el resultado; cambiar los tiradores de un mueble que ya ni mirábamos lo hará revivir. También podemos renovar nuestro sillón o sillas con sólo agregarle una funda. Y como vemos hay muchas más, la idea principal es ¡apelar a la creatividad! Ya que todo puede verse diferente con un solo toque.

# Orden y organización

Antes de comenzar cualquier transformación o decoración en el hogar es importante deshacernos de lo que sobra, es decir, ¡a regalar! A veces lo único que se necesita en un ambiente es eliminar cosas superfluas para tener más sensación de espacio. Si no quitamos de la vista las cosas que ya no elegiríamos nunca va a gustarnos nuestra casa.

Asignar un lugar de guardado para cada cosa nos permite lograr unidad y armonía. La estrella son los “organizadores”, sin ellos, las cosas solo están tiradas. No importa qué es lo que unamos, si está dentro de un mismo plato, jarro o contenedor, nuestro ojo lo verá ordenado y cambiará nuestra percepción general del espacio. Podemos usar recipientes de cocina como organizadores de lujo: tazas, teteras, platos de postre o bandejas. O también podemos usar canastos que son parte de la última tendencia en decoración y nos van a servir para ordenar cualquier ambiente.

# Diy (Do It Yourself)

Vivimos en una época privilegiada. Tenemos blogs, tableros de Pinterest, libros y muchos más con temáticas de “Hágalo usted mismo”. Cosas que podemos hacer nosotros con un mínimo de inversión y con un máximo de diversión. En esta época, ¡todo se vale!

Recordá que el hogar debe ser ese espacio donde podemos sentirnos liberados de las cargas y conflictos de la vida diaria, por lo cual debemos esforzarnos porque sea un lugar lindo y armonioso donde siempre tengamos ganas de regresar.

¡Hasta la próxima!

Por: Arq. Sol Jordan

www.jordanarquitectura.com.ar

Instagram: @soljordan.interiores