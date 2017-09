Cinco tips para tener una gran cultura empresarial

No se tiene que gastar una fortuna para motivar a los empleados con la misma cultura empresarial que Google, pero sus innovaciones pueden dar algunas ideas.

Como lo han ilustrado las grandes empresas, es posible tener un negocio exitoso mientras te diviertes. Google, por ejemplo, tiene una cultura corporativa única, entre las innovaciones con las que cuenta están la comida gratis para empleados y unas sillas reclinables que están dentro de una gran burbuja que incluyen una serie de sonidos relajantes y una alarma para despertar a las personas que toman una siesta con luces y vibraciones.

A pesar de que varias empresas invierten millones de dólares al año en oficinas y cultura, es posible para las empresas más pequeñas crear una cultura corporativa única. Aquí están algunos de nuestros secretos:

1. Crea retos divertidos dentro de la oficina. Cualquiera que haya visto la película “Aprendices fuera de línea” (The Internship) sabe que Google aplica las competencias dentro de la oficina para motivar a sus empleados. Las empresas pequeñas también pueden incorporar retos para crear una cultura corporativa divertida. Nosotros tenemos una competencia anual de cocina, juegos de ping pong y torneos de futbol. También participamos en el Ice Bucket Challenge.

Casi todas estas ideas son gratis y divertidas. Las organizaciones también pueden ofrecer una pequeña recompensa para los ganadores, como una tarjeta de regalo para un restaurante.

2. Muévete. Varias encuestas muestran que más de la mitad de los trabajadores siente que tiene sobrepeso. Google ofrece gimnasios y piscinas y, aunque la mayoría de las empresas tal vez no tienen los recursos para hacer esto, pueden incorporar ejercicios en su lugar de trabajo.

En HVAC.com hicimos hace poco un reto de lagartijas. Era un reto personal en el que se buscaba que todos mejoraran y motivaran a los demás a continuar. Después de 30 días logramos hacer 50 repeticiones. Fue divertido y una forma amigable de incorporar el ejercicio en el día, además, toda la oficina se involucró. De hecho, funcionó tan bien que después hicimos un reto de sentadillas. Las actividades deportivas pueden ser una forma divertida de tomar un descanso y hacer que los empleados se muevan.

3. Celebra las ocasiones especiales de forma única. Hace poco Google le dio a un empleado la semana libre por su cumpleaños después de que su hija pequeña escribió una carta a la empresa con esa petición. Las compañías pequeñas pueden hacer cosas para celebrar cosas importantes. Si haces que los empleados se sientan especiales vas en buen camino para crear una cultura organizacional positiva.

Una vez celebramos el cumpleaños de un trabajador haciendo rollos de sushi. Sembramos calabazas cuando llegó el otoño y brindamos con champaña para celebrar una victoria. Trata de hacer un calendario con los cumpleaños de todos y ten una celebración mensual o dales la tarde libre para agradecerles.

4. Haz tiempo para la diversión. Google ha probado que el éxito no tiene que ver con trabajar todo el día y no divertirse. La empresa tiene una resbaladilla, un billar y otras cosas que los empleados pueden hacer cuando necesitan un descanso. Aunque no todas las empresas necesitan estas cosas, hacer tiempo para la diversión es una forma simple y fácil para crear una gran cultura organizacional.

Los empleados de HVAC.com una vez llenaron mi oficina con globos para mi cumpleaños. No debe costar mucho dinero o tomarte demasiado tiempo, pero es importante hacer a un lado algo de tiempo para la diversión. Los empleados se relajarán y la oficina tendrá un buen ambiente.

5. (En ocasiones) sal de la oficina. Los empleados de Google toman viajes de ski y van de picnic en verano y, aunque estas no sean cosas que la empresa hace cada semana, salir de la oficina es bueno para darle a la gente un descanso y ayudar a que los niveles de motivación aumenten. Nuestro equipo se va de viaje cada año para ayudar a organizaciones de caridad. Ten por seguro que los empleados se sentirán refrescados y emocionados con su trabajo si salen de la oficina cada cierto tiempo, además, estarán más enfocados.

La cultura de una organización es muy importante. Crear algo único no tiene que costarte mucho, pero sí debe afectar cómo interactúan las personas y mejorar las relaciones

Por Will Housh – Entrepreneur