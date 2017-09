El terrible relato de Macarena sobre Santiago Aysine: violencia, embarazo y aborto

Macarena Nutty fue una de las mujeres que denunciaron públicamente a Santiago Aysine por abuso. Entrevistada por el sitio Rock and Ball, la joven detalló todo lo que vivió con el cantante de Salta la Banca, de quien quedó embarazada y abortó.

“Nosotros habíamos estado un par de veces, tampoco era la cosa más especial del mundo y aparte era 2012, o sea no es hoy. Si bien en 2012 llevaba su cantidad de gente, éramos muchos menos y todos nos conocíamos la cara. Y bueno, en una de las veces… El chabón detesta usar forro evidentemente, porque leí que un montón de pibas también lo pusieron”, contó la joven en la entrevista.

“Le digo: ‘Mirá, boludo, todo bien…’. Quizás no me preocupaba por el tema de las enfermedades, sino por el tema de que no quería quedar embarazada. Y él me dijo: ‘No, no, no, no pasa nada porque, no sabés, yo me hice un estudio… y no puedo ser padre’. ¿Qué voy a hacer, no creerle? Sos mi ídolo, te amo con todo mi fucking ser, levantás todas las banderas que yo defiendo, y yo supongo que sos una persona sincera y que no me vas a decir algo tan pelotudo teniendo 30 años y yo 20. Y bueno, nada, le creí y no era verdad. Así que quedé embarazada“, relató Macarena.

Nutty reveló cómo le contó al músico la noticia del embarazo, y cómo reaccionó él,: “Bueno, lo llamo. Me atiende el teléfono y me dice: ‘¿Qué querés, gorda? Estoy viajando’. Ahí le digo: ‘Estoy embarazada’ y él me responde: ‘Bueno, pero, ¿qué sabés si es mío?’. ¡Porque sos el único forro hijo de una gran puta que no quiere usar preservativo, boludo, mirá qué simple!”

“Santiago me dice: ‘Bueno, listo lo vas a tener, te voy a pasar la plata que necesités por mes pero a mí no me vas a ver nunca más y yo voy a dejar la banda, me cagaste la vida y sabelo que fue por tu culpa‘. Y me dijo que iba a ponerse a hacer acústicos sólo para tener la plata para el hijo. Todo mentira aparte, eso que no tenía plata, un mes antes de que se había ido a Europa. (…) Le mandé un mensaje a Santiago y le digo: ‘¿Vamos a hablar o nada?’. Y él me respondió: ‘No, no, no, no, listo, ya está. La única forma que podés venir a casa, y si lo querés hablar, es si decidís abortarlo. Si decidís abortarlo, vení y listo’“.

Macarena confirmó que se hizo el aborto, y que el cantante consiguió al médico. “Y bueno, me lo hice también -al aborto- porque no podía tener un hijo y la única gente que me hablaba me decía que era lo mejor y eran todos amigos de él igual. Así que no tuve una decisión muy, no sé, objetiva. Lo pienso hoy y obviamente mejor… Pero en ese momento no lo decidí yo“.

Consultada sobre si vivió episodios de violencia física o psicológica por parte de Aysine, Macerena respondió: “Es que el chabón es lo que yo te digo. Si no era como él quería las cosas, te cagaba gritando. Pero pasa que viví ese caso en particular, tampoco es que tuve mucha más relación antes de que pasara, porque nosotros estuvimos tres veces y a la tercera quedé embarazada, así que… y las veces que estuvimos fue porque me lo cruzaba en el bar o en alguna Gjirafiesta. No es que nos juntamos a tomar un café, así que no existió mucho más”.