Cuando la pastelería tiene mensajes que no esperabas

Ojalá no te regalen nada de esto.

Cumpleaños, felicitaciones, algunos acontecimientos especiales merecen una torta o alguna pieza de pastelería que acompañe la ocación. Muchas veces hay un mensaje alegórico felicitando a alguien por el suceso en cuestión. Pero en estas fotos, los mensajes no son lo que esperaríamos que nos toquen. Sarah Brockett, diseñadora gráfica y fotógrafa, armó una serie de fotos llamada The Bold Bakery (La Confitería Osada), donde armó motivos para regalarle a nuestros seres no tan queridos:

1. Nadie espera un “Comé mierda” escrito entre el chocolate

2. Una galleta “jodete”

3. Una torta para enviarle a alguien que querés. Que querés lejos.

4. Una tarteleta para decirle con dulzura a alguien que es un mentiroso

5. “Nadie te ama” es lo último que esperarías en tu torta.

6. Una galleta de “Mierda”

7. Un pastel de calabaza nunca debería decirte “Puta”.

¿Al menos las comerías?

Fuente: Sarah Brockett