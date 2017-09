Conmoción en el béisbol: una bola a 105km/h golpeó a una niña

Una niña de dos años recibió un brutal pelotazo tras un foul del bateador Todd Frazier. La pequeña fue trasladada al hospital donde quedó internada

El hecho sucedió en la parte baja de la quinta entrada del juego entre los Yankees de Nueva York y los Minnesota Twins. Un lanzamiento de Nik Turley fue bateado por Todd Frazier hacia el jardín izquierdo: la bola salió hacia la zona de ‘foul’ y golpeó a una niña que se encontraba viendo el partido junto a sus abuelos.

Tras el golpe, Frazier se mostró sumamente consternado por lo ocurrido, mientras que el cuerpo médico del estadio atendía el lamentable incidente.

Frazier, en diálogo con The New York Times contó que pudo contactarse con el padre de la pequeña y mantuvo un breve pero aliviador diálogo: "Me dijo que no debía preocuparme tanto por eso. 'Entendemos lo preocupado que estás pero no fue culpa de nadie. Sólo es uno es uno de esos extraños accidentes', me comentó".

La pequeña de dos años, cuya identidad no fue revelada, podría abandonar el hospital "en los próximos días" según soltó aliviado Frazier.