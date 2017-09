Las obras que no aportan votos

Hay obras que no se ven, que no lucen y que no generan efecto electoral. Son obras que, por lo general, a pesar de esas características, son las que repercuten directamente en la calidad de vida de la gente. Tal vez sea el momento de que las gestiones del Gobierno, ya sea nacional, provincial o municipal, comiencen a ser evaluadas por resultados vinculados con este tipo de trabajos. Y que los responsables comprendan que, si bien una red de cloacas o la renovación del sistema hídrico no lucen tanto como las calles pavimentadas o los espacios verdes, deben ocupar un lugar clave a la hora de realizar una planificación presupuestaria. Son obras que generan trastornos, es cierto, como lo es el hecho de que, por su complejidad y duración, tal vez se las termine vinculando a un período de gobierno. Y es ahí donde aparece la grandeza de quienes toman la decisión de ejecutarlas. Es ahí donde se ve la verdadera vocación política.