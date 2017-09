Un hombre apuñaló a un joven que no quiso prestarle la Red Bus

Un hecho de violencia se registró a las 5.30 de la mañana en un colectivo de la línea 4 que hace el recorrido Godoy Cruz-Las Heras. Un hombre subió al micro junto a su pareja y como no consiguió que alguien les preste la tarjeta Red Bus para pagar los pasaje, atacó e hirió con un cuchillo a un joven de 23 años.

El incidente se registró cuando el micro circulaba a la altura del hospital Central. En ese momento había seis personas a bordo del colectivo, entre ellas una madre y su pequeña hija.

“Subió una pareja en el hospital Central y comenzó a pedir que le pagaran el pasaje. Como nadie les prestó la tarjeta me preguntaron si los podía llevar y les dije que no había problemas. Pero cuando subieron al micro empezaron a agredir a los pasajeros porque no les habían pagado. Se agarró a piñas con un joven, sacó un cuchillo y quiso apuñalarlo. El otro pasajero se defendía con una mochila, gracias a Dios no pasó a mayores. Pero de la manera en que le lanzaba el cuchillo era para matar", relató el chofer.

Además el conductor indicó que la chica que acompañaba al agresor gritaba que estaba embarazada e intentaba separarlos.

El chofer abrió las puertas de la unidad y tras herir al pasajero con un arma blanca, el agresor y su pareja bajaron. Luego el hombre comenzó a tirar piedras contra el colectivo.

El joven apuñalado, quien sería un trabajador del Casino de Mendoza, fue trasladado a la Clínica Santa María, donde fue asistido por un profundo corte en su cara. El atacante huyó y aún no ha sido identificado.

---

(*) La foto que ilustra la nota es de archivo