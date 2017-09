Piden que EEUU y Corea del Norte "dejen de echar nafta al fuego"

El Gobierno de China pidió a Corea del Norte y Estados Unidos que pongan fin a la escalada de amenazas y provocaciones y les urgió a que "dejen de echar nafta al fuego", tras un nuevo episodio de tensión dialéctica el pasado fin de semana en la Asamblea General de la ONU.

"La situación sigue siendo muy compleja", por lo que ambas partes "deben abstenerse de aumentar las tensiones con sus palabras y acciones", señaló el portavoz de Exteriores chino Lu Kang tras el reciente intercambio de amenazas entre el jefe de la diplomacia norcoreana, Ri Yong-ho, y el presidente de EEUU, Donald Trump.



"Deben evitar echar gasolina al fuego, no provocarse mutuamente, mantener la calma y no airear emociones, sino buscar una forma de salir del problema", añadió el portavoz oficial chino.



"Sólo cuando las partes cumplan sus responsabilidades se podrá solucionar la cuestión nuclear coreana", añadió Lu Kang.



En su intervención en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el ministro de Asuntos Exteriores norcoreano, Ri Yong-ho, advirtió el sábado de que los insultos de Trump contra el líder norcoreano, Kim Jong-un, pueden hacer "inevitable" que Corea del Norte utilice su armamento estratégico contra territorio estadounidense.



Tras esa intervención, el presidente de EEUU acudió a su cuenta de Twitter para señalar que si la diplomacia norcoreana "sigue haciéndose eco de los pensamientos del pequeño 'hombre cohete' (en alusión a Kim Jong-un), no estarán por aquí mucho tiempo". EFE