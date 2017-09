Las leyes que el Gobierno quiere aprobar tras las elecciones

El gobierno nacional espera mejorar su performance en las elecciones de octubre para poder sumar legisladores al Congreso y así tener más chances de aprobar los proyectos que tiene en mente.

Entre las iniciativas que impulsará el Ejecutivo está el Presupuesto 2018, Responsabilidad Fiscal, Reforma Impositiva, Impuesto al Cheque y un revalúo del Impuesto a las Ganancias para empresas.

Además se espera que se sancione la ley de Responsabilidad Penal Empresaria que sanciona a las empresas involucradas en hechos de corrupción y que ya tiene media sanción en Diputados.

Lo que el gobierno intentará es lograr un “gran acuerdo” con la oposición que permita aprobar todas las normas. La estrategia se basa en poner a las provincias en la dicotomía de elegir entre "el crecimiento y el desarrollo" o "los desastres del pasado". En la Casa Rosada consideran que estas leyes afectan a todas las economías regionales y las ayudarán a crecer, por lo que confían en que "nadie querrá quedarse fuera".

En caso de aplazarse el tratamiento de estos proyectos, la presencia de Cristina Kirchner en el Senado, inesperadamente, también beneficiaría al Gobierno, ya que vendrá de la mano con una división del bloque PJ-FpV, que tiene formalmente 36 miembros pero que con los aliados supera los 40. Esto se verá reducido no solo por los senadores que Cambiemos conseguirá en las elecciones sino porque el jefe de la bancada, Miguel Ángel Pichetto, ya anticipó que no compartirá espacio con la ex presidente.

