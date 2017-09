Gallardo: "No nos pudimos sacar la resaca del jueves"

El entrenador Marcelo Gallardo admitió que en el empate de hoy ante Argentinos Juniors por la Superliga toda la gente de River Plate no tuvo el tiempo necesario para superar "la resaca" que dejó la histórica remontada ante el boliviano Jorge Wilstermann para meterse en semifinales de la Copa Conmebol Libertadores.

"Tal vez nos faltó un día más para sacarnos la resaca, para recuperarnos y estar un poquito mejor. Teníamos ganas de ganar el partido, de no dejar puntos en casa, pero no pudimos aprovechar los primeros minutos más allá del gol y después nos pasó factura todo lo que se vivió el jueves; el público estaba en la misma sintonía y nos enfrentamos a un equipo de mucha frescura", refirió tras el empate 1-1 con Argentinos Juniors en el Monumental, por la competencia doméstica.

Gallardo hizo hincapié en que River había pedido jugar el lunes antes de la publicación del fixture de la Superliga.

"A partir de los cuarenta, los sesenta minutos, nos costaba tener lucidez para pensar y resolver situaciones desfavorables. Cuando el rival se defiende con tanta gente, necesitás que se rompa el partido con una gambeta, una pared, y no lo pudimos hacer. No tuvimos lucidez para romper por dentro y por fuera tampoco pudimos hacer demasiado. Argentinos hizo un buen trabajo", remarcó Gallardo en conferencia de prensa.

Si bien River Plate puede reforzarse para el tramo final de la Copa, Gallardo desestimó esta posibilidad porque "en este momento todos los equipos están armados y nadie sale de su club de un día para el otro porque no es fácil".

"No es algo que hemos evaluado porque no hay algo que nos haya permitido pensar en eso ciertamente. Si tuviéramos alternativas concretas, válidas, de jerarquía, las vamos a analizar y después veremos si es posible o no, porque la realidad es que no es fácil. No vamos a mentirle a la gente y decirle que vamos a traer a alguien cuando no es así", concluyó Gallardo.