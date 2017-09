“Estamos viviendo una pesadilla para muchísimos argentinos”

La ex mandataria criticó al gobierno nacional durante un acto en la localidad bonaerense de Punta Lara, partido de Ensenada.

La ex presidenta y candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández, advirtió que "lo que estamos viviendo hoy es una pesadilla para muchísimos argentinos" y afirmó que desde el Gobierno "han convencido a una parte" de la sociedad "que tenían demasiado y que estaban mal acostumbrados".

"Lo que estamos viviendo hoy es una pesadilla para muchísimos argentinos que han visto caer su nivel de vida, sus ilusiones, su trabajo y su familia", sostuvo la ex mandataria durante un acto de campaña en la localidad bonaerense de Punta Lara, partido de Ensenada.

En este sentido, aseguró que desde su espacio van a "volver a construir el país de los sueños y de los ideales" y se preguntó "qué es de la otra vida que teníamos, que podíamos llevar una vez por semana a los pibes al cine y después nos íbamos a comer".



"Vamos a volver a construir ese país de sueños e ideales en el que cada argentino cuando se levantaba sabía que cada día podía ser mejor que el anterior, y no este presente en donde cada día se levantan pensando si la plata les va a alcanzar", aseveró.

Asimismo, la ex presidenta dijo que actualmente los argentinos "no viven" sino que "sobreviven" y advirtió que "han convencido a una parte importante de la sociedad" de que antes la gente "tenía demasiado y estaban mal acostumbrados".

"Si te convencen que un argentino no puede tener derecho a una salida, a divertirse, a un auto o una casa, te pueden convencer de cualquier cosa para que vivas de cualquier manera", manifestó Fernández de Kirchner durante su discurso.

Por último, la ex mandataria le pidió a los jóvenes que se concentraron en Punta Lara para conmemorar el Día del Estudiante, que "sean los guardianes del futuro, los sueños y las ilusiones del presente". "Si no se dejan intimidar, engañar ni asustar, no tengan dudas que son invencibles", concluyó la también candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires.