Del Sel, inhabilitado para ejercer cargos públicos

Miguel Del Sel, Norberto Principato y Diego Barreto, intendente de Funes, fueron inhabilitados para presentarse como candidatos y ejercer cargos públicos por el plazo de seis meses.



La medida la tomó el juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez, quien consideró que el balance del PRO presentado en 2012 no detalla la procedencia ni el uso de los fondos de campaña.



En dicho balance, el ex Midachi firmó como presidente del partido y los otros como tesoreros.



El magistrado alegó que la liquidación presentada no cuenta con "la acreditación del origen y/o destino de los fondos recibidos por parte del presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financiero de la campaña".



Al mismo tiempo, señaló que el partido que gobierna la nación "no presentó los extractos bancarios de las dos cuentas declaradas y registradas en el Banco de la Nación Argentina, por lo que no se pudo hacer un análisis de las mismas".



El juez detalló que incluso la Cámara Nacional Electoral había informado al PRO sobre irregularidades nunca subsanadas por los referentes del espacio. Omitieron informar partidas pendientes de cobro derivadas de aportes públicos y privados para las campañas.